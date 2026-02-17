baleset;Szlovákia;ütközés;buszbaleset;halálos baleset;halálos közúti baleset;halálos buszbaleset;

2026-02-17 08:20:00 CET

Teherautóval karambolozott, majd kigyulladt egy Krakkóból Budapestre tartó távolsági busz Szlovákiában

A sofőr bennégett a járműben. Két embert kórházba szállítottak, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.