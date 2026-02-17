baleset;Szlovákia;ütközés;buszbaleset;halálos baleset;halálos közúti baleset;halálos buszbaleset;

Képünk illusztráció.

Teherautóval karambolozott, majd kigyulladt egy Krakkóból Budapestre tartó távolsági busz Szlovákiában

A sofőr bennégett a járműben. Két embert kórházba szállítottak, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. 

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt kedden, a kora reggeli órákban a rózsahegyi (Ružomberok) járásbeli Oszada (Liptovská Osada) településen, egy Krakkóból Budapestre tartó lengyel távolsági busz és egy fával megrakott tehergépkocsi ütközött össze – írja az Új Szó.

A szlovákiai magyar hírportál beszámolója szerint a busz a karambol után kigyulladt, a sofőr a fülkében ragadt, és bennégett. A közel 30, többségében lengyel állampolgárságú utast a helyszínre riasztott mentők látták el, két embert a rózsahegyi kórházba szállítottak.

Az ápoláson átesett embereket evakuációs buszokkal a háromrevucai (Liptovské Revúce) községházába vitték. A lap szerint az érintett szakasz órákon keresztül járhatatlan volt, a roncsokat tűzoltók távolították el az úttestről. Az ügy kivizsgálása érdekében a rendőrség átfogó nyomozást rendelt el.

