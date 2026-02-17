Elefánt ölt meg egy magyar turistát Srí Lankán

Srí Lanka;támadás;elefánt;

2026-02-17 11:31:00 CET

2024-ben ugyanitt egy kanadai turistát ért elefánttámadás, miután letért a biztonságos útvonalról.

Életét vesztette hétfőn egy magyar turista Srí Lankán, miután rátámadt egy vadon élő elefánt - derül ki egy, lapunknak is megküldött közleményből.

Az áldozat éppen a feleségével sétált. A történteket követően kórházba szállították, azonban életét nem tudták megmenteni. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a hatóságok pedig óvatosságra intenek.

Farkas Miklós, a Srí Lankára specializálódott magyar idegenvezető és utazásszervező, a srilanka.hu alapítója a helyszínről jelezte, hogy a térség földrajzi adottságai önmagukban is óvatosságot indokolnak. Elmondta, hogy az érintett környéken több nemzeti park működik, köztük a Minneriya Nemzeti Park és a Hurulu Eco Park, ahol az elefántok szabadon élnek, és mivel nem érzékelik a parkhatárokat, rendszeresen elhagyják azokat; a térségben vadon és szabadon több mint háromezer példány él. Mint mondta, tévhit, miszerint az állatok kizárólag a nemzeti parkok területén mozognak, mert gyakran feltűnnek az utak mentén is, és nem számít ritkaságnak, ha egy elefánt egy jármű elé lép vagy áthalad az úttesten. Arra is figyelmeztetett, hogy a vezető nélküli, egyéni séták kifejezetten kockázatosak lehetnek. Célszerű az utazást előre, profi utazásszervező bevonásával megtervezni, valamint helyi sofőr-idegenvezető segítségét igénybe venni, aki ismeri a környéket és a biztonsági szabályokat.

A környéken már korábban is történt hasonló tragédia: 2024-ben ugyanitt egy kanadai turistát ért elefánttámadás, miután letért a biztonságos útvonalról.