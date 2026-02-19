Férfiak az erőszak ellen

erőszak;önvédelem;családon belüli erőszak;

2026-02-19 12:45:00 CET

Egy póló, ami sokkal több, mint egy ruhadarab. Kiállás a bántalmazott nők mellett, a példamutatás és a felelősségvállalás szimbóluma.

Új, hiánypótló együttműködés indul Kovács Ildikó önvédelmi szakértő, vezető instruktor és a Fathers Against Domestic Violence (FADOV – Apák a Családon Belüli Erőszak Ellen) közösség között. Céljuk, hogy aktívan bevonják a férfiakat a családon belüli erőszak megelőzésébe, valamint erősítsék a felelős apaság és a tudatos, erőszakmentes konfliktuskezelés kultúráját.

„A családon belüli bántalmazás mint fogalom elsősorban a férfiakhoz tapad, azonban van egy olyan réteg, amelyik ezt nemcsak elítéli, de fel is lép ellene. Arra neveli a gyermekeit, hogy ez nem helyes – nyilatkozta lapunknak Kovács Ildikó. – A jelenség akkor fog megszűnni, ha nemcsak a nők, hanem a férfiak is tesznek ellene.” Hozzátette: náluk a női önvédelmi csoportok mellett van egy férficsoport is, akik azért tanulnak önvédelmet, hogy meg tudják védeni saját magukat is, illetve ha az utcán bárki bajba kerül, akkor segítsenek. „A férfiaktól eleve elvárja a társadalom, hogy megvédjék a gyengébbeket, egy utcai atrocitásnál is odalépjenek. Azok a férfiak, aki elítélik a családon belüli bántalmazást, akkor tudnak hitelesen fellépni, ha úgy nyújtanak segítséget, hogy közben nekik nem esik bántódásuk. Ehhez viszont szükség van arra, hogy ők is sokkal tudatosabbak legyenek, és tanuljanak önvédelmi technikákat” – fejtette ki a szakértő. Ezért dolgozták ki az együttműködést, amelynek keretében azok a férfiak, akik FADOV pólót vásárolnak, ingyenes önvédelmi órán vehetnek részt Kovács Ildikó és Fürtös János vezetésével. Mint az instruktor elmondta, a férfiak egymás közötti küzdelme kicsit más jellegű, mint amikor egy nőt támad meg egy férfi, itt dominálnak az ütések, rúgások, illetve gyakori a földre vitel és a földön dulakodás, ezeket gyakorolhatják az edzőteremben biztonságos körülmények között, de az önvédelmi oktató a legnagyobb hangsúlyt az ő esetükben is a megelőzésre helyezi: hogyan kell úgy odalépni valakihez, hogy már a megfelelő fellépéssel leszereljük a támadót. „Azt gondolom, menő segíteni, és talán ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy aki ezt az elvet vallja, kiléphessen a háttérből, és meg is tudja mutatni magát” – tette hozzá.

„Ezt a mintát először magamnak készítettem el 2024-ben, mivel én magam is érintett voltam ebben a témában” – mesélte lapunknak Németh Zsolt, a FADOV megálmodója. Sok pozitív visszajelzést kapott a barátoktól, apatársaktól, akiknek nagyon tetszett az üzenet. Ők is úgy érezték, hogy a férfiak, az édesapák hangja nem annyira erős ebben a témában, és a nőket gyakran magukra hagyják ebben a helyzetben. Mára a márka nemcsak egyre aktívabban lép fel a családon belüli erőszak ellen, de már egy kis közösséggé nőtte ki magát. Tagjai közül sokan személyes érintettség révén ismerik a bántalmazás következményeit, ezért különösen fontosnak tartják, hogy gyermekeik számára teljesen más mintát mutassanak. A közösség filozófiája szerint ugyanis az apaság nem a hatalomról, hanem a felelősségről, a példamutatásról és a védelemről szól. A FADOV célja, hogy nyílt párbeszédet indítson, erősítse a társadalmi felelősségvállalást és aktívan hozzájáruljon a prevencióhoz.