Rubio hazudott

Orbán Viktor;Donald Trump;Marco Rubio;

2026-02-20 06:00:00 CET

Élcelődik, kineveti és megveti az amerikai sajtó Marco Rubiót azért, amiket az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón mondott. Miszerint ami jó Magyarországnak, mármint Orbán Viktor győzelme, az jó az Egyesült Államoknak is. Sőt, tovább fokozta: Amerika nemzeti érdekeivel is egybeesik, amit Orbán Viktor politikája képvisel. Persze tegyük helyre mondata első felét: nem biztos, hogy mindenki gondolja úgy ma Magyarországon, hogy jó Magyarországnak, ha ismét Orbán Viktor győz.

A gondolat második fele már az amerikaiak problémája. S úgy tűnik, ők ezt fel is fogták.

24 óra sem telt el, veretes mondatai visszhangoznak Amerika-szerte. Legfőképp azért, mert felkutatták a sokak emlékezetében még elevenen élő 2019-es levelét, amit republikánus szenátorként Donald Trump akkori elnöknek írt. Rubio arra figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy a Fehér Házba látogató Orbán Viktorral jobb óvatosnak lenni. Ezt a lassan hét éve, május 10-én keltezett levelet négyen írták alá, de a fejlécben nem kevesebben, mint húszan szerepelnek kezdeményezőként.

Hogy milyen apróságokra hívták fel a törvényhozók Rubióval az élen Donald Trump figyelmét akkoriban? (Amire azóta is fittyet hány.)

Marco Rubio szerint Orbán Viktor erodálta a demokráciát, fokozatosan felszámolta a sajtószabadságot, az igazságszolgáltatás függetlenségét, szőröstül-bőröstül a szabadságot. Nem is kell sorolni, mindenki jól tudja, mit még. S hogy állításait Rubio alátámassza, idézte a minderre vonatkozó Freedom House, a CATO Intézet, az American Enterprise Intézet és a Heritage Alapítvány elemzéseit. Utóbbi Trump második elnökségének programját dolgozta ki, szóval velük is nagyot fordult a világ.

Az MSNBC reggel és este is a mostani budapesti Rubio-vizittel foglalkozott: az egyik legjelesebb műsorvezetője, Joe Scarborough a Morning Joe műsorában így fogalmazott: Rubio maga is tudja, hogy amit mondott, az hazugság.

Akkor mi mit mondjunk erre?