Az erdőtüzek miatt kiürítenek egy települést Ausztráliában

Ausztrália;erdőtűz;Victoria;

2026-02-21 11:30:00 CET

Victoria államban még további három, ellenőrzés alatt tartott tűzről tudnak.

Az ausztráliai Victoria állam hatóságai szombaton otthonaik elhagyására szólították fel a Gaffney Creek körzet egyik bányásztelepülésének lakosait, a környéken dúló erdőtüzek miatt.

Az állam fővárosától, Melbourne-től 50 kilométerre északkeletre lévő, a turisták és a táborozók körében is népszerű település mellett fellángolt tüzeket a tűzoltóknak – részben a hegyvidékes terep jelentette nehézségek miatt – még nem sikerült eloltania.

Victoria katasztrófavédelme felhívta a figyelmet arra is, hogy az államban további három, ellenőrzés alatt tartott tűzről tudnak.

Januárban több ezer erdőtűz keletkezett az ország délkeleti részén, a lángok több otthont megsemmisítettek és több ezer háztartásban okoztak áramkimaradást.

A 2019-2020-as, úgynevezett fekete nyár óta a mostani tüzek a legsúlyosabbak a térségben. Az akkori bozóttüzek Törökország méretű területet pusztítottak el Ausztráliában és 33 ember halálát okozták.