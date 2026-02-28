Lárai Eszter: Egy anorexiás naplójából

anorexia;versek;

2026-02-28 08:00:00 CET

Fekete-fehér; Hajcsár és a szolga; Lépcsők

Fekete-fehér

Ez itt fekete-fehér

ez itt fény és árnyék

eszem-e, vagy nem

egy igen vagy mégsem.

Ez itt ön-gyártott pokol

a fény is úgy vagdal

minden fénysugár átdöf

csontvelőmig és túl.

Ez egy gyilkos játszma:

önmagamat

éheztetem halálra

ki érti ezt, hogy miért

mért teszem ezt magammal

senki sincs, aki tudná

a választ kérdésemre.

Hajcsár és a szolga

Kíméletlen vagyok magammal

én vagyok a hajcsár és a szolga

a rabszolga

az éhező rabszolga loholván loholva

a könyörtelen számok tudója

adót vetek ki minden csepp joghurtra

ötszáz méter, ezer, tízezer lépés

már felsétálhattam volna a Holdra.

Nincs kegyelem, nincs könyörgés

a hajcsár nem nézhet félre

a szolgát nézi le.

Lenézi a szolgát, lenéz:

nem látja magát benne.

Lépcsők

Róni a folyosót fel-le

lesni mi lakozik bennem

látni a vágyat mi megöl

felszeletel elemekre

a lépcsőkön fel-le járni

tíz emeletet tízszer megmászni

még hogyan ragozzam a lábam?

robogó vonatok vonzásában

vágyni a vágynak végét