Gulyás Gergely szerint Brüsszel és Kijev összejátszik ezekben az ügyekben

A HírTV kérdésére, hogy az EU vezetői miért nem ítélték el egyetlen alkalommal sem a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat, Gulyás Gergely azt állította – bármiféle bizonyíték bemutatása nélkül –, Brüsszel és Kijev összejátszik ezekben az ügyekben, utóbbi nem merné megtenni ezeket az akciókat, ha előbbi legalább hallgatólagosan nem hagyná jóvá. A Bloomberg értesülésére, miszerint az EU teljesen betiltaná az orosz gáz importját, a miniszter arról beszélt, hogy azért brüsszeli és kijevi érdek a magyarországi kormányváltás, mert abban az esetben bizonyosan be lehetne tiltani az uráli olajat. A fideszes aktivista elleni támadásról szólva tiszás gyűlöletkampányról kezdett beszélni, szerinte határt kellene szabni a „verbális durvaságnak”, az fizikai agresszióba nem csaphat át.

Gödön és Pest megye több településén a szabálytalanságok nemcsak a gyár dolgozóit, hanem több tízezer környékbeli lakos egészségét is veszélyeztették. Mindez nem történhetett volna meg a hatóságok és a politikai vezetők tudta nélkül – állítja a Tisza Párt elnöke. 