2026-02-26 10:43:00 CET

A HírTV kérdésére, hogy az EU vezetői miért nem ítélték el egyetlen alkalommal sem a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat, Gulyás Gergely azt állította – bármiféle bizonyíték bemutatása nélkül –, Brüsszel és Kijev összejátszik ezekben az ügyekben, utóbbi nem merné megtenni ezeket az akciókat, ha előbbi legalább hallgatólagosan nem hagyná jóvá. A Bloomberg értesülésére, miszerint az EU teljesen betiltaná az orosz gáz importját, a miniszter arról beszélt, hogy azért brüsszeli és kijevi érdek a magyarországi kormányváltás, mert abban az esetben bizonyosan be lehetne tiltani az uráli olajat. A fideszes aktivista elleni támadásról szólva tiszás gyűlöletkampányról kezdett beszélni, szerinte határt kellene szabni a „verbális durvaságnak”, az fizikai agresszióba nem csaphat át.