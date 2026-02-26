Gulyás Gergely: Nem is mondtunk olyat, hogy közvetlen katonai fenyegetés állna fenn

kormányinfó;

2026-02-26

A HVG arról kérdezte a minisztert, hogy az energetikai infrastruktúrát megerősítéséről szóló döntéssel kapcsolatban van-e az Orbán-kormány birtokában olyan, akár titkosszolgálati, akár külföldi társszervektől származó információ, hogy ezeket az elemeket belföldön támadás érheti. Gulyás Gergely erre kitérően azt mondta, a Védelmi Tanács ülésezett, és ezt követően döntött, nem véletlenül. Egy példát említett, még a háború kezdetén, amikor egy ukrán drón átrepült Magyarország területe felett, majd Horvátországban zuhant le. Azt nem érti, miért lenne köze az intézkedésnek a választási kampányhoz. Szerinte a világ bármely országában ha ilyen döntés születik, nem fogják megmondani, mely intézményt pontosan hogyan védenek, sem pedig azokat a minősített információkat, amelyek a rendelkezésükre állnak.

Arra a kérdésre, hogy a NATO 4. cikkelye alapján miért nem hívják össze az észak-atlanti szervezet rendkívüli ülését – ahogyan Lengyelország tette az orosz drónberepülés után –, Gulyás Gergely azt mondta, soha nem is mondtak olyat, hogy közvetlen katonai fenyegetés állna fenn, „minden ilyen rémhírt” szeretne eloszlatni, ezért nem hívatják össze a tanácskozást. Az intézkedésről szólva annyit elárult, hogy szakmai szempontból határozzák majd meg, mit jelent a kritikus infrastruktúra megerősítése, ebben a rendőrök és katonák vesz részt. A terrorfenyegetettség szintjét nem emelték. Arról, mi a garancia arra, hogy hatékonyak lesznek ezek az intézkedések, Gulyás Gergely azt felelte, őt arról tájékoztatták, megvan az a képesség, hogy ha érzékelhető hosszúságú területen repül drón Szabolcs megye felett, akkor azt le tudják lőni.

A benzináremelkedésről szólva úgy fogalmazott, adófizetési kötelezettségnél figyelembe veszik a szállítási költségeket. Több tényező is hat a benzinárra, szerinte „a soha nem látott mértékű benzinár nem riogatás, hanem a valóság”. Ha kivesszük az orosz olajat, az a keresletet növelni fogja, a kínálat pedig nem lesz nagyobb, ami az árakat fel fogja hajtani. A Mol százhalombattai finomítója orosz olajat képes feldolgozni – ismételte meg.