Gulyás Gergely szerint van lehetőség a százhalombattai olajfinomító átalakítására

kormányinfó;

2026-02-26 11:33:00 CET

Telex kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, kész tervek vannak az energetikai infrastruktúra megerősítésére. Arra a kérdésre, elfogadható-e, hogy Magyarország energiabiztonsága és ellátása azon múlik, hogy a Mol és a magyar állam nem akar arra pénzt költeni, hogy ne csak orosz kőolajat tudjanak finomítani Százhalombattán, a miniszter azzal válaszolt: miközben minden uniós szerződés egyértelművé teszi, hogy minden ország a saját energiamixét megválassza, aközben ehhez képest ezt a jogunkat megkísérlik ellehetetleníteni.

Az Orbán-kormány arra költött, hogy olcsó legyen Magyarországon a rezsi. Arra képes a százhalombattai finomító, hogy 20-30 százalékig ne csak orosz, hanem más olajat is finomítson. Ha ennél nagyobb mértékben akarunk, ahhoz jelentős átalakítás kell, ez a cég feladata. Ha uniós pénz rendelkezésre állt volna, akkor lehetőség lett volna, még most is az – fogalmazott.

Gulyás Gergely kitérő választ adott arra, az Orbán-kormány azért nem ítéli el, hogy az oroszok rongálták meg a Barátság kőolajvezetéket. – Mi az egész háborút elítéljük, a konkrét esetben sajnos nem az oroszoktól, hanem az ukránoktól függ a szállítás – mondta.