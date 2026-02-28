szerencsejáték;ötös lottó;

Kihúzták az ötmilliárdot érő öt számot, de senki nem találta el őket

Harminchatan azért nyertek több mint másfél milliót.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 9. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 5

  • 17

  • 37

  • 51

  • 59

Joker: 395690

A nyeremények a következőképp alakultak:

  • 2 találatos szelvény 93 344 darab lett, tulajdonosaiknak 2 835 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 3326 darab akadt, ennek nyereménye 21 055 forint;

  • 4 számot harminchatan találtak el, nyereményük egyenként 1 775 895 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 5,35 milliárd forint lesz. 

