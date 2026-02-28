Kihúzták az ötmilliárdot érő öt számot, de senki nem találta el őket

Á. B.

2026-02-28 22:06:00 CET

Harminchatan azért nyertek több mint másfél milliót.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 9. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

5

17

37

51

59

Joker: 395690

A nyeremények a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 93 344 darab lett, tulajdonosaiknak 2 835 forint jár;

3 találatos szelvény 3326 darab akadt, ennek nyereménye 21 055 forint;

4 számot harminchatan találtak el, nyereményük egyenként 1 775 895 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 5,35 milliárd forint lesz.