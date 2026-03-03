Fájó igazság

rasszizmus;futballszurkolók;Schmidt Ádám;

2026-03-03 06:00:00 CET

Levelet írt az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Az késztette írásra a politikust, hogy Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője azt mondta, vannak országok – Magyarországot, Bulgáriát és Szerbiát említette konkrétan –, ahol nincs kihez fordulniuk a színes bőrű játékosoknak, ha rasszista inzultus éri őket. Schmidt Ádám a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az FTC segítségét is kérte. Minden oldalról megkapta a támogatást, így már ezekkel felvértezve írt a Bayern Münchennek is a Magyarország hírnevének ártó híresztelések miatt. De Schmidt Ádám téved, az országnak nem a híresztelések ártanak, hanem a rasszizmus.

Az MLSZ a szezon elején bejelentette, hogy igazodva az UEFA előírásaihoz, szigorítja a büntetéseket a rasszista rigmusokkal szemben. Óriási felháborodás fogadta a hírt, klubok írtak közösen levelet, hogy ilyen intézkedést nem szabad egyik napról a másikra bevezetni, időt kértek az alkalmazkodáshoz, azt is leírták, hogy a cigányozás hagyományosan része a lelátói kultúrának. Az nem derült ki, hogy miért kértek időt a drukkerek, lehet, hogy érzékenyítő foglalkozásokat tartottak egymásnak, ahol megbeszélték, hogy a jövőben nem cigányoznak, mert az primitív viselkedés, ami nem egyeztethető össze az európai normákkal. Ha már a szüleik, tanáraik nem tanították ezt meg nekik, akkor most pótolják ezt a hiányosságot és a jövőben kulturáltan buzdítják a kedvenceket.

Az FTC mellélövés volt Schmidt Ádám részéről: a zöld-fehér klub az egyetlen, amely bejelentette, hogy nem fizeti be a rasszizmus miatt rá kiszabott magasabb összegű büntetéseket az MLSZ-nek. Kubatov Gábor klubelnök közleményt is kiadott erről, más kérdés, hogy információink szerint a harciasság csak a nyilvánosságnak szólt, a valóságban befizették pénzbüntetéseket a ferencvárosiak.

Minden panaszos levél akkor tekinthető erősnek, ha sikerül tényekkel alátámasztani. Schmidt Ádám levele akkor lett volna igazán hatékony, ha mellékeli azoknak a mérkőzéseknek a felvételeit, ahol a lelátói cigányozás esetén a műsorközlő felszólítja a lelátón helyet foglalókat a rigmusok beszüntetésére, a játékvezető megállítja a játékot, amikor elhangzanak az európai normákkal nem összeegyeztethető bekiabálások. Miért nem Németországról, Spanyolországról vagy Olaszországról panaszkodott a Bayern München vezetőedzője? Azért, mert lenézi a kelet-európaiakat vagy azért, mert az általa említett országokban csak beszélnek a rasszizmus elítéléséről, de a gyakorlatban nem tesznek semmit, aki pedig próbál fellépni, azt támadják, kritizálják, árulónak minősítik?

Nem megsértődni kell, hanem normálisan viselkedni. Schmidt Ádámnak nem a híresztelések ellen kell fellépni, hanem a rasszizmussal szemben. Kíváncsian várom a hétvégi bajnoki fordulót, lesz-e olyan játékvezető, aki megállítja a mérkőzést, amikor cigányoznak a lelátón? A kérdés költői, Európa közepén nagyon távol vagyunk a kontinenstől.

Nemcsak a lelátón, elég megnézni, mi zajlik választási kampány néven.