A csíkos hajú díva, aki új irányt mutat az élsportban

2026-03-04 06:00:00 CET

A milánói téli olimpia legfelkapottabb sztárja csupán részben köszönheti a teljesítményének népszerűségét. Alysa Liu minden sztereotíp elképzelést lebontott egy olimpiai bajnok műkorcsolyázóról. Fénysebességgel lett ikon a közösségi médiában, sokan viszont nem tudják megemészteni a csíkos hajú lány vibráló személyiségét.

A február végén befejeződött milánói téli olimpia sok felkapott témát hozott a közösségi médiába. Kanada és Svédország curling párharca nem várt drámába torkollott, előbbi csalási kísérleteit utóbbi számon kérte, amit Netlix-színészektől látott magyarázkodás és káromkodás követett. Eileen Gu síakrobata (freestyle) szó szerint hangosan kinevette, majd stílusosan helyretette második ezüstérme után az egyik riportert, aki azt kérdezte tőle, hogy „most akkor két ezüstérmet nyert, vagy elvesztett két aranyat?” (Csak a miheztartás végett, Gu később egy arannyal koronázta meg milánói teljesítményét). Lindey Vonn, minden idők egyik legsikeresebb alpesisízője, 41 évesen szenvedett olyan súlyos balesetet, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol több műtéten is átesett. Volt azonban valaki, aki olyan szinten fertőzte meg az internetet, hogy idő sincs mély levegőt venni, és elgondolkozni, hogyan is csinálta. Az algoritmusban egyszer csak feltűnt Alysa Liu, akinek személyisége pillanatok alatt elvarázsolta az embereket.

„That’s what im fucking talking about”, magyarra fordítva „Kurvára erről beszélek” – mondta kűrjének befejezése után a kamerába a jégról levonuló, 20 éves sportoló. Ez a egy jelenet rögtön érzékelteti személyiségét. Őszinte, karakán, vibráló. Valami olyan, amit eddig nem igazán szoktunk meg a műkorcsolya kifinomult, olykor giccsbe hajló világában. Liu 226,79 ponttal megnyerte a női versenyt, 2002 óta ő az első amerikai győztese a számnak. Emellett a csapatversenyben is csúcsra ért, így Milánót két arannyal hagyhatta el. Húsz éves kora ellenére azonban az élete már most tele van fordulatokkal.

Kínaiak kémkedtek a családja után

Négy évvel ezelőtt, amikor 16 éves volt, kiderült, hogy a kínai állam kémkedett utána. Egészen pontosan az édesapja, Arthur Liu után nyomoztak, aki 1990-ben átszökött az Egyesült Államokba. 2021 októberében az FBI figyelmeztette a családot a kínai vizsgálódásra. A négy évvel ezelőtti ötkarikás jétékokon az olimpiai faluban egy férfi megkörnyékezte a kiskorú lányt, de Alysa nemet mondott a zárt ajtós beszélgetésre. Akkor végül a hetedik helyen végzett a műkorcsolyázók között. Még nem sejtette, hogy mi zajlik a háttérben, a családja ugyanis az olimpia befejeztéig szerette volna előle eltitkolni a megrázó hírt.

Szintén abban az évben, a montpellier-i világbajnokságon szerzett bronzérme után be is jelentette a visszavonulását. Állítása szerint elérte a céljait, és most már mással szeretne foglalkozni, miután a korcsolyázás mellett semmire nem volt ideje.

2024 márciusában, két évvel később jött az újabb fordulat, Liu az Instagramon jelentette be, hogy visszatér. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy már tavaly vébét nyert Bostonban.

„Senki sem fog éheztetni”

Liu elképesztően eredményes visszatérésének titka nem feltétlenül a pluszmunkában, és a még több áldozat vállalásában, hanem mentális állapotának javításában rejlik. A 20 éves sportoló szembement a műkorcsolyát körbeölelő szterotípiákkal, és úgy döntött, hogy a saját útját járja. Ez megjelent milánói teljesítményén is. Egy felszabadult, energiákkal teli fiatal hölgyet láthattunk a jégen, akiből sugárzik az élet és a boldogság. Frufru, csíkos mintás haj, felső ajakba szúrt ékszer: félreértés ne essék, Liu tehetsége vitathatatlan, de közben olyan, mint egy boldog kamasz, aki most szabadult ki suli után a Városligeti Műjégpályára.

„A megállás csodákat tud tenni veled – nyilatkozta korábban Alysa Liu. –Szerintem minden élsportolónak néha szünetet kéne tartania. Igazából nem csak nekik, mindenkinek, aki folyamatosan ugyanabban a körforgásban van az életében. Visszalépni egyet és másfajta perspektívákat látni nagyon egészséges. Ebből biztosan sokat tanultam."

Egy másik interjújában elmondta, hogy az étrendjét a saját kezébe vette és nem kér a specialistákból, ő maga érzi és tudja, mire van szüksége a testének.

„Senki sem fog éheztetni, vagy megmondani, mit ehetek és mit nem” – jelentette ki a CBS 60 minutes műsorában.

Az olimpián Alysa minden egyes rezdülésében látszott, hogy él és virul. Nemcsak a saját maga aranyának, hanem a 17 éves Nakai Ami bronzérmének is úgy örült, mintha a testvére szerezte volna meg. Ez a jelenet szintén ott volt a téli olimpia legemlékezetesebb pillanatai között, Ami és edzője ugyanis zavarodottságában sokáig nem tudta, hogy bekerültek a legjobb háromba. Mire leesett nekik a tantusz, Alysa már érkezett a közös ünneplésre. Az amerikai pedig a zárógálára még egy “trendbombát” ledobott, ugyanis koreográfiáját PinkPantheress és Zara Larsson dalára, a Stateside-ra készítette el. Az „ultrapop" stílusú zene már hosszú hetek óta uralja a közösségi médiát és a trendeket. És ami talán a legjobban mutatja, hogy milyen mértékű jelenleg Liu népszerűsége: a téli olimpia előtt 210 ezer követője volt az Instagramon, jelenleg több mint hétmillió ember kíváncsi a tartalmaira.

Az oroszokkal példálózó ellentábor

Persze ahogy az a mainstream világban lenni szokott, amikor valaki felkapottá és közkedvelté válik, megjelenik az ellentábor. Liu esetében a fő kritika, hogy igazából úgy tudott csak olimpiai bajnokká válni, hogy a műkorcsolyában kiemelkedő szintet képviselő orosz sportolók nem indulhattak a játékokon. Ha csak a zsűri pontszámait nézzük, négy éve Liu valóban még a legjobb háromba sem fért volna bele. Anna Scserbakova nyerte az aranyat, és Alekszandra Truszova lett az ezüstérmes. Négy évvel ezelőtt, Pekingben még 200 fős volt az orosz küldöttség, idén a különböző szankciók után végül 13 versenyző kapott indulási engedélyt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól. Tény, hogy az oroszok valóban csodálatos dolgokra képesek a jégen, és ha itt lettek volna a mezőnyben, Liu nagy valószínűséggel nem ér fel a csúcsra. Ám másképp történt, amiről az amerikai sportoló a legkevésbé sem tehet tehet. Ő tudása legjobbját nyújtotta, és egy olyan szemléletet hozott be az élsportba, amelyet nemigen láttunk még.

Úttörő a mentális egészségért