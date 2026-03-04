105 milliós bírságot kapott a GVH-tól a Normaflore forgalmazója

GVH;pénzbírság;Gazdasági Versenyhivatal;Normaflore;

2026-03-04 09:25:00 CET

Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét az Opella Healthcare Commercial Kft.

A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást a Normaflore termékcsalád forgalmazójával, az Opella Healthcare Commercial Kft.-vel szemben. A GVH gyanúja szerint az eljárás alá vont cég nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be két termékét a televíziós reklámjaiban, illetve közösségi média hirdetéseiben - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a hivatal.

A tájékoztatás szerint a vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy az Opella Healthcare Commercial Kft. 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió gyógyszerek népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg, úgymint; „SMART spórákat tartalmaz”, „a Normaflore SMART spóráinak akár 96%-a élve eléri a bélrendszert” vagy „Antibiotikum kúra? Védd a bélflórádat a Normaflore SMART spóráival az első naptól”.

A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el,

mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket. A GVH Versenytanácsa ezért a magatartásért 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása esetén kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak. A nemzeti versenyhatóság kiemelten fókuszál a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával - teszik hozzá.