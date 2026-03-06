Haza nem csak a magasban

oktatás;kormánypropaganda;

2026-03-06 06:00:00 CET

A demokrácia záloga a szabad választás. A választás akkor szabad, ha mindenki választhat és mindenki megválasztható. Ez az elv egészen 1933-ig vitán felül állhatott. Azonban sajnos manapság is vitán felül áll. Holott Adolf Hitler – akinek számláján közel százmillió ember halála és legalább ugyanannyi embertársunk életének kínná tétele szerepel – ilyen elvek alapján rendezett szabad választáson szerzett parlamenti többséget.

A modern tömegmédia megjelenése tette ezt lehetővé. A mi kis pocakos autokratánk tizenhat éve uralkodik, és négyszer nyert szabad választást. Az ő ostoba és pitiáner hazugságainak terjesztéséhez az egykori német nemzetiszocialisták technikai lehetőségeinek ezerszerese áll rendelkezésre. A hazugságok igazságkénti elfogadása emberi gyarlóságaink közé tartozik. Csak egy dolog mérsékelheti ezt a hibát: a tapasztalat és a tudás, mondhatjuk úgy is, hogy a tudomány.

Azonban a jó és a rossz közötti választáshoz nélkülözhetetlen a jó erkölcs. A jó erkölcs orientál a tudományban való bizalomra, esetleg a hitre. A demokrácia minősége attól függ, hogy a szavazópolgárok többsége tudja-e, mi a jó erkölcs. A magyar demokrácia igen alacsony minőségű. Ha megnézzük, hogy kik tartják hatalomban a kormányzó pártot, megdöbbenünk. Szavazóik messze túlnyomó többsége nem végzett középiskolát. Sokuknál valószínűleg a nyolc általános is hiányzik, azonban erről nem ismerek statisztikát. Félreértés ne essék, ők nem buta és erkölcstelen emberek, mindössze szerencsétlenek. Rossz helyre születtek. Durván leegyszerűsítve: a nyomorból nem engedi a társadalom (az ő kormányuk) kitörni őket.

Azt már mindenki tudja, hogy a fenntartható fejlődés csak tudományosan képzett, nagyszámú értelmiséggel érhető el. Sőt szükség van „zsenikre” is. Magyarországon az oktatási rendszer nem szélesíti azt a bázist, ahonnan a felsőoktatás kiválaszthatná a tehetségeket. A kistelepüléseken élő gyerekekről van szó, akiknek szülei szegények és nem iskolázottak. Ez a tény önmagában is elég volna az oktatási rendszer modernizálásához, azonban, ha a fenntartható fejlődés mellé politikai demokráciát is szeretnénk, akkor tudatos szavazópolgárokat is képeznünk kell.

Az új oktatási rendszernek garantálnia kell, hogy szociális helyzettől függetlenül (ingyen) minden gyerek megkapja a lehetőséget egy értékes érettségi (egyben állampolgári) vizsga letételéhez. Természetesen nagyon fontos az oktatás ideológiai (és vallástól való) függetlensége. Vagyis az, hogy sem az aktuális kormány, sem pedig az aktuális ellenzék ne irányíthassa a képzést. Ez csak totálisan autonóm rendszerben valósulhat meg.

Ha a tömeges szegénységet – az oktatás segítségével – sikerülne megszüntetni, az ország súlyos demográfiai deficitje is megszűnne. Akkor hazánk nemcsak fönn, hanem lenn is lenne.

A szerző orvos.