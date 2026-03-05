Nem állítják vissza Magyarországon a sorkötelezettséget

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 11:25:00 CET

Ha az Európai Bizottság akarná, akár egy nap alatt elérhetné, hogy újrainduljon a Barátság kőolajvezeték - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely érvelése szerint Ukrajna jelenleg nagymértékben Európa, ezen belül az Európai Unió pénzügyi támogatására támaszkodik, ezért az ukrán vezetés kénytelen figyelembe venni a brüsszeli álláspontot. Úgy véli, nem az a kérdés, hogy az EU kérésére újra megnyitnák-e a vezetéket, hanem az, hogy az EU mondta-e, hogy zárják el.

A miniszter nyomatékosította: nem tartja elképzelhetőnek, hogy Magyarországon visszaállítsák a sorkötelezettséget.