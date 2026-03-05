Karácsony Gergely: Nem sikerült tönkretenni a szabadság kultúráját Magyarországon.

Magyarország;bíróság;Karácsony Gergely;Alkotmánybíróság;felfüggesztés;büntetőeljárás;szabadság;Budapest Pride;hazugságok;

A főpolgármester szerint a szabadságszerető emberek számára csodálatos hír a Budapest Pride megszervezéséért ellene indított eljárás felfüggesztése.

„A szabadságot és szerelmet nem lehet betiltani!” – ezzel a mondattal reagált Karácsony Gergely csütörtök reggel a Facebook-oldalán arra, hogy a bíróság előző nap felfüggesztette a Budapesti Büszkeség Menet néven, önkormányzati rendezvényként meghirdetett Budapest Pride megszervezése miatt ellene indított büntetőeljárást. A főpolgármester sikernek tartja, hogy Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy mondja ki: a vádat megalapozó törvények ellentétesek az alaptörvénnyel és nemzetközi egyezményekkel.

„Ez egy csodálatos hír. Nem nekem, hanem minden szabadságszerető embernek. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az elmúlt másfél évtized fojtogató levegője ellenére sem sikerült tönkretenni a szabadság kultúráját Magyarországon. Hogy van még egyenes derék. Hogy ami a napnál világosabb, azt nem lehet hazug szólamokkal elvitatni. Ne feledjétek: csak együtt lehetünk szabadok” – biztatta a fejleményekkel a budapestieket.

Amint arról mi is beszámoltunk, alaptörvény-ellenesség gyanúja miatt az Alkotmánybírósághoz fordult és felfüggesztette a PKKB a Karácsony Gergely ellen folyó büntetőeljárást. A főpolgármester ellen az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emeltek vádat, de a bíróság szerint a hatályos szabályozás diszkriminálja az LMBTQI embereket, lényegében megfosztva őket a véleménynyilvánítás szabadságától. Továbbá aránytalanul korlátozhatja a békés gyülekezéshez való jogot, valamint az alkalmazott jogszabályok sérthetik az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét és az Alapjogi Chartát is.