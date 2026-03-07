luxusszálloda;Nagy Márton;

2026-03-07 06:00:00 CET

"Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Szétverték az NGM-nek a meetingjét. Az NGM innentől kezdve Budapesten, a minisztériumban tartja meg" - mondta a 444 újságírójának feldúltan Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, amiért a stáb rajta kapta őt és államtitkárait egy osztrák luxusszállodában, ahol a tárcavezető elmondása szerint épp a maguk előtt álló feladatokat akarták megbeszélni.

Nem, Miniszter úr, inkább mi köszönjük önnek.

Köszönjük az Európa-rekorder inflációt. Köszönjük a drága élelmiszereket, amelyek mellett már a külföldi árak is szerénynek tűnnek. Köszönjük a stagnáló gazdaságot, amely lendületét néha csak egy-egy újabb különadó töri meg. Köszönjük a rögtönzött gazdaságpolitikai ötletek végtelen tárházát, amelyekkel sikerült az ország mindennapjait izgalmassá tenni. Nincs is annál szebb, mint amikor egy pénteki éjjelen vagy hétfői hajnalon egy újabb - pláne visszamenőleges - adó vagy új jogszabály születik.

És köszönjük azt is, hogy az osztrák hotelben majdnem megtartott egyéjszakás értekezlet közel négymilliós számláját mindenki a saját fizetéséből akarta állni. Igazán megnyugtató gesztus ez egy olyan országban, ahol néhány millió ember hónapról hónapra azon gondolkodik, hogy kijön-e a fizetéséből a rezsi, a bevásárlás és a gyerek cipője. Tényleg köszönjük, hogy nem az adófizetők pénztét használta.

És végül köszönjük, hogy ön és szakmai stábja megtisztelt bennünket magyarokat azzal, hogy a gazdaságról és a jövőnkről való gondolkodást, beszélgetést át akarták helyezni egy gyönyörű, zavartalan környezetbe. Amit amúgy meg is értünk. Az itthoni őrületben az ember a saját gondolatát sem hallja az uszítástól, a megfélemlítéstől, a hazugságoktól. Szóval tényleg nagyon köszönjük, hogy megtette értünk, és a Fertő-tó csillogásában, a wellness részleg ellazító biztonságában, akart szép gondolatokat megfogalmazni a jövőnkről.

És Kaufmann Balázséknak is köszönjük, hogy megtudhattuk milyen önfeláldozó a gazdasági miniszterünk.