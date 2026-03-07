„Ha az Orbán-kormány marad, az ezer forintos benzinár is elképzelhető”

Videó;Magyarország;benzin;üzemanyagár;

2026-03-07 07:12:00 CET

Megkérdeztük az embereket, mit gondolnak a Barátság kőolajvezeték leállásáról. Videó.

Ukrán támadást jelent Magyarország ellen, hogy orosz drónok miatt leállt a Barátság kőolajvezeték? Reális következmény, hogy elszállnak az üzemanyagárak? Erről kérdeztük az embereket a héten, miután Orbán Viktor már arról beszél, hogy az ukránok „megtámadták” hazánkat, a benzin ára pedig akár ezer forint is lehet az orosz kőolaj nélkül. Mindeközben a Közel-Keleten újabb háború robbant ki, Izrael az Egyesült Államokkal közösen támadta Iránt, ami tovább növeli az energiapiaci bizonytalanságot.

Mit gondolnak minderről az emberek, érzik-e a nemzetközi konfliktusok közvetlen hatását a mindennapjaikban, és egyáltalán: ki lehet-e maradni egy nemzetközi konfliktusból?