Putyin mentené meg Orbánt a Tiszától

2026-03-07 05:45:00 CET

Tényleg olyan mindenható a Fidesz-propaganda, ahogy azt a Karmelitában és a Kremlben is gondolják? Podcast.

Megkezdődött az orosz titkosszolgálat kampánya, a héten nemcsak arról érkezett hír, hogy megérkeztek Budapestre a Fideszt segítő orosz kémek, de a kormánymédiában már több olyan hír volt, így a két hadifogoly hazahozatala, vagy a pénzmosás ürügyén lekapcsolt ukrán pénzszállítók ügye, amelyről mind bűzlik, hogy megrendezett kirakatakció volt. Erről beszélgetett a Népszava Hol Élünk műsorának eheti adásában Horváth Gábor és Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Frank Zsófia belpolitikai újságíró és Batka Zoltán műsorvezető.

Erősen kérdéses, hogy az orosz segítséggel csúcsra járatott háborús hisztéria, a rendkívül éles Ukrajna-ellenes kampány megtörheti-e a Fidesz százmilliárdos médiabirodalmával szemben egyszerű Facebook-posztokkal küzdő Tisza menetelését. Egyáltalán, tényleg olyan mindenható a Fidesz-propaganda, ahogy azt a Karmelitában és a Kremlben is gondolják?