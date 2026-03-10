Meghalt Kiss László alkotmánybíró

gyász;Kiss László;alkotmánybíró;halálhír;

2026-03-10 17:14:00 CET

Hetvenöt éves volt.

Életének 76. évében elhunyt Kiss László, az Alkotmánybíróság volt tagja - tudatta honlapján a testület.

Kiss László 1998 és 2016 között volt az Alkotmánybíróság tagja, alkotmánybírói megbízatása 2016. március 10-én szűnt meg. A pécsi egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1975-ben. 1975-től a kar Alkotmányjogi-Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatója, 1993-tól tanszékvezetője volt. 1992-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1982-ben kandidátusi, 1992-ben az állam- és jogtudomány doktora fokozatot szerzett. 1988-ban és 1997-ben a Marburg-i Philipps-Egyetem Humboldt ösztöndíjasa volt - idézi fel életútját a közlemény.

Az alkotmánybíró a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán alkotmányjogot, közigazgatási jogot és törvényhozástant tanított. 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara honoris causa doktorává választotta. Kutatási területe a jogalkotás, az önkormányzatok alkotmányos helyzete és jogalkotási kérdései volt.

Számos monográfiát jelentetett meg a tanácsok, illetve a rendszerváltás után az önkormányzatok jogalkotási funkciói területén. Kutatta a jogon belüli ellentmondások kérdéskörét is. Jelentős a tevékenysége a doktori eljárásban, számos neves jogtudós témavezetője volt. Egyetemi oktatóként kezdetben közigazgatási (államigazgatási) jogot és pénzügyi jogot, később alkotmányjogot és törvényhozástant oktatott. Több mint harmincöt könyv, illetve monográfia szerzője vagy társszerzője volt, emellett közel kétszáz tudományos publikációja jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem díszdoktorává fogadta. 2012-től a Kodifikáció című elektronikus szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt. 2024-ben Tüke-díjat kapott. A Tüke-díj Pécs városának egyik legrangosabb civil elismerése, melyet olyan személyek kaphatnak, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Pécs fejlődéséhez - olvasható a gyászjelentésben.

Kiss László alkotmánybírót az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti, emlékét megőrzi.