Magyarország;földrengés;Szlovákia;Dunasziget;

2026-03-11 06:23:00 CET

Bár Dunaszigeten lehetett érezni, károkról senki nem tett bejelentést.

Újabb földrengés volt a magyar-szlovák határnál, Mosonmagyaróvár közelében kedd este - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

A közlemény szerint 21 óra 39 perckor 2,7 magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határ közelében, Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre északi irányban.

A lakosság az epicentrum közelében érezte a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunaszigetről érkezett bejelentés.

Korábban, kedd reggel, 9 óra 2 perckor volt 3,0-as magnitúdójú földrengés Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre északra.

A katasztrófavédelem azt közölte: a kedd esti földrengést követően sem jelentettek be károkat.