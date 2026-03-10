Ma már az óvodáskorúak mindennapjainak egy része is a digitális világban zajlik, kulcsfontosságú a szülők szerepe

óvodások;szülők;digitalizáció;digitális világ;

2026-03-10 15:03:00 CET

A túl korai és túl gyakori használat komoly kihívásokat rejt.

A 3-6 éves kor ma már nem elképzelhető digitális eszközök nélkül. Sok kisgyermek találkozik okostelefonnal, tablettel vagy okostévével, YouTube-videókkal még azelőtt, hogy megtanulna írni vagy számolni. A mesenézés, az interaktív játékok és az online tartalmak első látásra ártalmatlan szórakozásnak tűnnek, ám az ebben az életkorban tapasztalható, kiterjesztett eszközhasználat jóval mélyebb hatásokkal járhat. A fejlődéslélektan szerint ebben az időszakban az érzékszervi tapasztalás, a mozgás, a szabad játék, valamint a személyes kapcsolatok döntő fontosságúak az idegrendszeri éréshez. A túl sok képernyő ezekből vesz el időt – nyilatkozta a Népszavának Kiss Gabriella pszichiáter.

A szakértő elmondta, megfigyelések igazolják, hogy a rendszeresen hosszú ideig digitális tartalmakat fogyasztó óvodásoknál gyakrabban jelentkezik figyelemzavar, türelmetlenség, alvási nehézség vagy érzelmi hullámzás. „Az állandó vizuális ingerek gyors váltakozása hozzászoktatja az agyat az azonnali jutalmazáshoz, ami megnehezíti a kitartást igénylő tevékenységek, például a közös mesehallgatás vagy a rajzolás élvezetét.” Hozzátette,

ezzel párhuzamosan a képernyő mögött töltött idő a mozgás rovására megy, ami hosszú távon az egészségre is kedvezőtlen hatással lehet.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem maga a technológia az „ellenség”, hanem annak mértéktelen vagy felügyelet nélküli használata. Kiss Gabriella szerint megfelelő keretek között a digitális eszközök akár fejlesztő szerepet is betölthetnek: léteznek olyan alkalmazások, amelyek segítik a szókincs bővítését, a logikai gondolkodás fejlődését vagy az idegen nyelvi alapismeretek elsajátítását. „A kulcs a szülői jelenlét: a közös használat, a magyarázat, a tartalmak kiválasztása és megbeszélése sokat számít abban, hogy a gyermek ne passzív fogyasztóvá váljon.”

A szakemberek többsége egyetért abban, hogy a 3-6 éves korosztály számára a képernyőzés időtartamát érdemes napi 20-30 percben maximalizálni, és azt is lehetőleg megszakításokkal, aktív együttléttel kísérve. A pszichiáter szerint különösen fontos, hogy a digitális eszköz soha ne váljon „bébiszitterré”, amely a nyűgöt, unalmat vagy feszültséget hivatott kezelni. „Ehelyett érdemes alternatívákat kínálni: udvari játékot, közös barkácsolást, mesélést, kirándulást vagy szerepjátékot, amelyek mind hozzájárulnak az érzelmi és szociális fejlődéshez.”

„Ha egy gyereket bevonunk a tudatos eszközhasználat kialakításába, már kicsi korban rengeteget tanulhat. Megérti, hogy a képernyő nem mindennapi szükséglet, hanem egy lehetőség a sok közül. Megtapasztalja az idő határait, a közös döntés felelősségét, s azt is, hogy a valódi élmények - a beszélgetések, az ölelések, a közös játék - pótolhatatlanok.” A szakértő úgy véli, a legnagyobb ajándék, amit adhatunk számukra, nem egy újabb alkalmazás vagy eszköz, hanem a figyelmünk és a jelenlétünk.

Az óvodáskorúak eszközhasználata tehát nem tiltások kérdése, hanem egyensúlyé. A cél nem a technológia kizárása, hanem annak megtanítása, hogyan lehet a digitális világot úgy használni, hogy az erősítse, ne pedig háttérbe szorítsa a gyermek valódi, személyes fejlődését.