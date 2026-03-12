Az előrejutás útvesztői, avagy korrupciós komédia a Vígszínházban

kabaré;Vígszínház;kortárs;

2026-03-12 11:52:00 CET

Három órán át könnyed szórakozást nyújt Alexandre Bisson Az államtitkár úr című darabja a Pesti Színházban. Máté Gábor rendezése a kortárs közéleti kabaré vonásait sem nélkülözi.

Az államtitkár úr című darabot csaknem 130 éve mutatták be először a Vígszínházban, nem sokkal a teátrum megnyitása után. Az Alexandre Bisson által jegyzett francia bohózatot ötvenötször játszották telt ház előtt. A szerző munkái egyébként már akkoriban kifejezetten népszerűnek számítottak. Magyarországon 33 bemutatója volt, a Vígszínházban kilenc.

A Víg most újra elővette a művet, a Pesti Színházban látható változatot Ambrus Zoltán fordításának felhasználásával Kovács Krisztina készítette.

A frissített szöveg nagyon szellemes, tele van poénnal, többször úgy érezhetjük, mintha kortárs közéleti kabaréba csöppentünk volna. Persze maga a téma is pikáns, hiszen a címben emlegetett államtitkárról az a hír járja, hogy szívesen összeszűri a levet az alkalmazottai feleségével

vagy nőrokonaival. A férjek által felkínált lehetőségért pedig előléptetéssel fizet. A Máté Gábor rendezte előadást találóan a színlapon külön feltüntetve „korrupciós komédiaként” is játsszák. Mert, mi ez, ha nem korrupció? Épp most hallottam egy parlamenti vitát a korrupcióról, ott az derült ki, hogy az a korrupció, amit a másik politikai oldal csinál. Legalábbis a vádig mindenki hamar eljut, annál nehezebb az út a beismerésig, ami általában nem történik meg, helyette tovább folytatódik a másik rágalmazása, fenyegetése, zsarolása.

A Pesti Színház előadásának legfőbb erénye, hogy ezen az egészen nagyon sokat lehet nevetni. Érződik, hogy a Katona József Színház volt igazgatója a hivatali terhektől megszabadulva érkezett a Váci utcába. És találkozott egy nagyon nyitott, a közélet humorára, iróniájára, a sikerre nagyon éhes társulattal és persze egy a mába való kikacsintásra bőven alkalmas alapanyaggal. Khell Zsolt díszlete és Szűcs Edit ruhái a harmincas évek polgári miliőjét idézik. De érdemes még elidőzni a szöveg poénjain. Hiszen a vasúti menetrend pontosságán át, a hivatali karrier furcsaságain keresztül, amikor hallgatjuk a dialógusokat, azon kaphatjuk magunkat, mintha egy mai tudósítást olvasnánk. De ezek az áthallások egyáltalán nem direktek, vagy erőltettek, csupán a mai erkölcsi állapotainkra tartanak nevettető görbe tükröt.

A címszereplő Wunderlich József az első részben nem is szerepel, amikor pedig megjelenik talán egy kicsit még arrébb lép a kezdetben egyáltalán nem rokonszenves figurától, aztán viszont egészen jól belejön. Azt, hogy maga sem gondolta, de szerelmes is tud lenni, már nagy magabiztossággal játssza. Fesztbaum Béla vastag ecsetvonásokkal festi fel a korrupcióban kimaradni akaró, a keresetét megélhetési drámaírással kiegészítő minisztériumi tisztviselő és féltékeny férj alakját. Ezzel eléri, hogy három órán át végig rajta mulatunk. Az ő esendőségén, azon, miként válik sokáig abszolút lúzerré ebben a környezetétől teljesen idegen magatartással. Szerencsére azonban segítenek rajta a hölgyek. Hegyi Barbara adja a jósnőként is ellenállhatatlan anyósát. A színésznő fürdik a szerepben. A tisztviselő feleségét Szász Júlia alakítja, tisztasága, kedvessége igencsak vonzó. A női trió harmadik tagja, a testvérét játszó Kovács Patrícia. Aki nem csak csinos, hanem kellően okos és ravasz is. Mindezt gátlástalanul be is veti, amikor akcióba kezd. Kőszegi Ákos szintén egy tisztviselőt alakít rengeteg életismerettel, és azzal a képességgel, miként lehet még nyugdíjasként is valahogy a felszínen maradni. Az államtitkár szívesen udvarló unokaöccsét Ertl Zsombor adja kell sármmal és önreflexióval. Az államtitkári stáb tagjai pedig: Hirtlig István, Telekes Péter és Karácsonyi Zoltán. Valamennyien izgalmas és szórakoztató karaktert kevernek ki a figuráikból.

Az előadás végi, a nézőteret szinte felrobbantó poén is az övék.

Majsai-Nyilas Tünde harsány szakácsnéja szintén fontos elemévé válik az előadásnak. Gados Béla polgármestere nagyon is a mát juttatja eszünkbe. Hazafelé pedig tovább gondolkodhatunk a korrupció természetrajzáról, sajátos működéséről. Ha pedig bekapcsoljuk az internetet vagy a televíziót, vagy a rádiót akkor azt gondolhatjuk, mintha továbbra is a Pesti Színház a nevető izmainkat igénybe vevő korrupciós komédiáját néznénk. Kérdés persze, hogy a napi özönlő információkon tudunk-e még nevetni.

Infó: Alexandre Bisson. Az államtitkár úr. Korrupciós komédia. Ambrus Zoltán fordításának felhasználásával a pesti színházi változatot készítette: Kovács Krisztina. Pesti Színház. Rendezte: Máté Gábor. Legközelebb 2026. április 10-én látható