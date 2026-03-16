A felújított lakásokat keresik a vevők

2026-03-16 15:52:00 CET

A korszerűsítés kifizetődő az eladók számára.

Nem a befektetők éve lesz az idei a lakáspiacon, miután az albérletárak emelkedése megtorpant, a bérleti hozamok csökkennek, miközben a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcsközeli szintre, Budapesten 25 százalékra emelkedett - hangzott el az OTP Csoport sajtótájékoztatóján. A lakáspiaci szakértők 2026-ban mérsékelt, kiegyensúlyozottabb működést, és szolidabb áremelkedéseket várnak a fővárosban és vidéken egyaránt. Az OTP Ingatlanpont adatai szerint az idei év első két hónapjában az eladott ingatlanok országos átlagára 39,4 millió forint volt, 7 százalékkal alacsonyabb az előző év decemberi értékhez képest, Budapesten azonban az átlag már 66,2 millió forintot tett ki. A nagyvárosokban továbbra is korlátozott az alkulehetőség: átlagosan 5–6 százalék, míg kisebb településeken és felújításra szoruló ingatlanoknál akár 10 százalékot is elérhet.

Az idei áremelkedés mértéke helyenként várhatóan akár már csak egy számjegyű lesz.

A vevők egyre nagyobb arányban keresnek beköltözhető, jó állapotú, felújított lakásokat, ezért a korszerűsítés kifizetődő az eladók számára, hiszen a felújított lakások ára magasabb, és gyorsabban talál gazdára – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Változott a kereslet szerkezete: az érdeklődések kétharmada családi házra irányul, a tégla és panel részaránya 50 százalékról egyharmadra csökkent. A panelpiac jó indikátornak számít, tavaly itt volt a legnagyobb áremelkedés, azonban 2026-ban a bővülő kínálat miatt az áremelkedés mérséklődik. 2025 az állampapíros vásárlók rohamával indult, majd az Otthon Start Program aktiválta keresleti boommal folytatódott ősszel, év végére lecsengett a vásárlási láz. Az idén újabb élénkülés kezdődött, ami az OSP-jogosultak újabb hulláma miatt indulhatott. Idén a korábbinál markánsa több újépítésű projekt jön a piacra, ahol a kínálat bővülése szabhat gátat a további nagyarányú áremelkedésnek.

Az Otthon Start hajtja, fűti a piacot, az új ingatlanfejlesztéseknél nagyon nagy a szórás a négyzetméterárakban - 1,5-5 millió forint között - a többség nem fér be az OSP árplafon alá. A lakásárak emelkedése az átlagos hitelösszegeken jól látszik: 10 éve még 6,9 millió forint volt az átlag lakáshitel kihelyezés, 2024-ben már 24 millió, 2025-ben 33-35 millió, és idén ez még tovább nőhet. Az Otthon Start programosok 30 százaléka tud 10 százalék önerővel vásárolni - mondta Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek szakmai vezetője. Kiemelte: fontos előzetes értékbecslést kérni és energetikai tanúsítványt is. Előbbi a hitelfelvételhez hasznos, ugyanis az OSP esetében a forgalmi érték 20 százalékos eltérést enged meg a hitelösszeghez képest, utóbbi pedig a várható korszerűsítés nagyságrendjét mutatja meg és az alkuhoz is jó alap. Az Otthon Start Program keretében vásárlók 55 százaléka az első lakását, 15 százaléka a másodikat veszi, 15 százalékuk a szülő bevonásával és hitelképességével jön létre, ahol a jogosultságot a gyerek adja - mondta Pélyi András, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője. Az olcsó hitellel megvalósuló befektetési célú vásárlások aránya 15 százalék, de ez a második ingatlanjukat vásárlókkal, illetve azok egy részével valójában nagyobb arány.