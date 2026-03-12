kormányinfó;

2026-03-12 10:26:00 CET

Az M1 Híradó a Czepek Gábor vezette bizottság látogatásának eredményéről kérdez, és arról, hogy "Brüsszel" a magyar vétót megkerülve juttatna forrásokat Ukrajnának. Gulyás Gergely szerint ez utóbbi azt jelentené, hogy az Európai Unióban a jogrend megszűnt. Ezért ha az EU feltétel nélkül támogatni akarja Ukrajnát, akkor a legegyszerűbb, ha újranyittatják a Barátság kőolajvezetéket Volodimir Zelenszkijjel. Hozzátette, ha kormányváltás lesz áprilisban, a Barátság kőolajvezeték soha nem indul újra.

A Czepek-féle látogatás a tárcavezető szerint újabb bizonyíték lesz arra, hogy valójában nincs akadálya a kőolajvezeték újranyitásának. Megjegyezte, az ukránok az uniós szakértőket és a szlovákokat sem engedték oda.

Nem zárható ki, hogy az ukránok megtámadják a Török Áramlatot, mert Ukrajna követett már el hasonló terrorcselekményt - utalt a miniszter az Északi Áramlat felrobbantására.