Szijjártó Péter: Ukrajna főbenjáró bűnt követett el, megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban

Magyarország;Ukrajna;Szijjártó Péter;támadás;földgázvezeték;Török Áramlat;

2026-03-11 23:19:00 CET

A Török Áramlat földgázvezeték jelenti Magyarország földgázellátásának garanciáját.

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban, ami egyben súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is – idézi az MTI, mit mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Balatonlellén.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon főbenjáró bűnnek nevezte azt, amit Ukrajna művel Magyarországgal a globális energiapiac rendkívüli bizonytalanságai közepette. – Mert mi történik? Az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, és Magyarországon a Barátság kőolajvezeték alternatívája egy tengeri kőolajvezeték – mondta. "Ezért amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel, az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben" - folytatta.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy nemrég kapott értesítést az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban.

– A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország földgázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal

– mutatott rá. – Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tegyük világossá: Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője 0 figyelmeztetett.