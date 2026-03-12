IDEA Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye, négy párt is a bejutási küszöb felett áll

Fidesz;DK;pártpreferenciák;Idea Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-03-12 09:09:00 CET

Ahogy közeledik a választás időpontja, úgy találnak egyre többen támogatandó pártot maguknak.

Ha a parlamenti választásokra március elején került volna sor, a felnőtt népesség 38 százaléka szavazott volna a TISZA Pártra, miközben a Fidesz-KDNP-t csak 29 százalékuk támogatta volna. A TISZA támogatottsága 2, a kormánypártoké pedig 1 százalékponttal növekedett február elejéhez képest, március elején a TISZA Pártnak mintegy 700 ezer fővel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek - derül ki az IDEA Intézet február 28. és március 6. között készült kutatásából.

A felmérés eredményei szerint kicsit több mint egy hónappal a választások előtt a Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében is elérte az 5 százalékos szintet, míg a DK-ra a felnőttek 4 százaléka voksolt volna a hónap elején.

Az adatok azt mutatják, hogy ahogy közeledik a választás időpontja, úgy találnak egyre többen támogatandó pártot maguknak:

a nem tudja/nem válaszolók aránya a január eleji 27 százalékos szintről február elejére előbb 24 százalékra, majd márciusra 21 százalékra csökkent a teljes népesség körében.

Az eredmények azt mutatják, hogy egy március elején megtartott választás négypárti parlament megalakulását eredményezte volna, a TISZA (49 százalék) és Fidesz-KDNP (37 százalék) mellett a Mi Hazánk (6 százalék) és a DK (5 százalék) is elérte volna a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöbértéket.