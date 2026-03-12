Gulyás Gergely reméli, hogy az iráni háború nem fog évekig tartani

kormányinfó;

2026-03-12 10:59:00 CET

A Breuer Press-Heti TV-nek Gulyás Gergely elmondta, nem érkezett amerikai megkeresés az iráni háborúval kapcsolatban, annak az esélyét meg rendkívül csekélynek tartja, hogy Magyarországot bevonják a konfliktusba. Szárazföldi csapatok bevetését az amerikaiak mintegy 80 százaléka is ellenzi, így nem hiszi, hogy erre sor kerül. Az Egyesült Államok korábban már indított olyan háborúkat, amelyekről azt hitték, hogy néhány hét alatt vége lesz, aztán évekig tartott, de reméli, ez most nem lesz így. A miniszter elmondta még, hogy Irán nem ismeri el Izrael létét és céljai között szerepel annak elpusztítása, az atomprogram terén pedig nem mutatott együttműködést.