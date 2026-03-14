Zalatnay Sarolta imaláncot indít Orbán Viktorért és családjáért

2026-03-14 12:43:00 CET

Isten oltalmát kéri a kormányfőre.

Imalánc indítására hív minden magyar embert határainkon innen és túl Zalatnay Sarolta.

Az énekesnő a Borsnak azt mondta, célja, hogy indítson egy hatalmas, tízmillió magyar lélekből álló imaláncot és együtt kérjék Isten oltalmát Orbán Viktorra és a családjára. Szerinte nehéz szavakat találni arra, hogy az ukrán államfő szerinte megfenyegette a miniszterelnököt.

„Mégis mi a fene történik itt? Ukrajna először elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amit egy nyilvánvaló hazugsággal igyekeztek leplezni, most pedig pacekba bemondják, hogy végezni akarnak Orbán Viktorral és a családjával.”

Mindenkit arra kér, hogy március 15-én reggel, a Békemenet előtt reggel fél 10-kor szánjon fél percet egy imádságra. „Kérjük együtt Isten oltalmát Orbán Viktorra és családjára” - fogalmazott Zalatnay Sarolta.