„Viktor! Amikor az agresszor oldalára állsz, nemcsak Ukrajnát árulod el” - Levelet írt a miniszterelnöknek a korábbi ukrán államfő

2026-03-14 11:34:00 CET

Szerinte még nem késő visszatérni az igazi európai testvériséghez.

Nyílt levélben fordult Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz Ukrajna egykori, nyugatpárti elnöke, Viktor Juscsenko, akit 2004-ben dioxinnal mérgeztek meg - írja az ukrán Mezha beszámolójára hivatkozva a 444.

A korábbi államfő arra szólította fel a magyar politikus, hogy nézzen szembe a valósággal. Nyílt leveléhez egy 1999-ben készült közös fényképet is mellékelt, és azt írta: „Viktor, nézd meg ezt a fényképet. Egymás mellett állunk egy olyan időszakban, amikor régiónk jövője közösnek, világosnak és reménytelinek tűnt számunkra”.

A levélben azt is jelezte, hogy másként emlékszik Orbán Viktorra. Egy „olyan vezetőként, aki értette a méltóság árát, és tudta, mit jelent megszabadulni a birodalmi elnyomás” alól.

„Ma a tetteidet látva azt kérdezem magamtól: hová lett az a Viktor? Hogyan történhetett meg, hogy az az ember, aki tanúja volt a szabad Magyarország megszületésének, ma azoknak az erőknek kedvez, amelyek a szomszéd szabadságát akarják elpusztítani?”

Juscsenko jelezte, Ukrajnáért, hanem Magyarországért és egész Európa békéjéért harcolnak. Szerinte a politika az értékekről is szól, nem csupán a számokról, a gázról, vagy a haszonról.„Amikor az agresszor oldalára állsz, nemcsak Ukrajnát árulod el – saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin.”

„Viktor, állj meg egy pillanatra, és emlékezz arra, ki voltál. A történelem szigorú bíró: nem bocsát meg azoknak, akik hallgattak, vagy a rosszat segítették a nagy megpróbáltatások idején. Még nem késő visszatérni a fényhez, az igazi európai testvériséghez, ahol a becsület számít, nem a kétes politikai alkuk. Arra kérlek, nézz szembe az igazsággal. Légy az a vezető, akit a világ egykor tisztelt, és aki tudta: a szabadság az egyetlen út” - zárta levelét Janukovics.