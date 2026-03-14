5 év telt el azóta, hogy Zalatnay Sarolta berobbant a köztudatba az Erkel Színház színpadán a Táncdalfesztiválon - emlékeztet a Bors. Az énekesnő az Erkel Színházban megrendezett jubileumi nagykoncertjén sírva fakadt.
Tegnap derült ki, hogy Zalatnay Sarolta súlyos balesetet szenvedett a hétvégén. Hat bordája eltörött, a celeb kórházba is került. Ma a Bors címlapon harsogta, hogy nem is lépcsőn esett le az énekesnő, inkább valamiféle bosszú állhat a háttérben, miután Cinit a közelmúltban kirabolták egy benzinkúti randalírozás alkalmával, majd halálosan megfenyegették. Zalatnay a TV2 műsorában cáfolta a bulvárlap spekulációit.
Zalatnay Sarolta mindössze havi hetvennyolcezer forintból él - írja a Blikk. A lap azt is hozzáteszi, hogy az összeget ugyan a néha van, néha nincs koncertekkel tudja növelni kissé, de Angliában élő Niki lányának még így is segítenie kell édesanyját, hogy megéljen valahogy.
Ahogy a Népszava is beszámolt róla, a folytatólagosan elkövetett csalással vádolt énekesnőt jogerősen is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a múlt héten. Bár Cini a döntés értelmében megúszta a börtönt, kétmilliós tartozását így is vissza kell fizetnie, ezért kénytelen minden fellépést elvállalni, még Amerikáig is elmegy, hogy pénzt keressen.
Ahogy a Népszava is beszámolt róla, Zalatnay Saroltát jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kedden, folytatólagosan elkövetett csalás miatt. Az énekesnő a Mokkában azt mondta, hogy kemény pofont kapott, de nem adja fel, hogy bebizonyítsa ártatlanságát, ezért a Kúriához fordul.
Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Zalatnay Sarolta énekesnőt kedden a Budapest Környéki Törvényszék folytatólagosan elkövetett csalás miatt.
Kétmilliós tartozása miatt szabadulása után tíz évvel ismét börtönbe kerülhet Zalatnay Cini – írja a Bors.
A Bors információi szerint az énekesnő nevelt lánya elköltözött Zalatnay Saroltától, a lépés hátterében pedig nehezen feloldható konfliktusok állnak.
Zalatnay Sarolta Golopon lépett fel, ám a koncert balul sült el. A történetet maga az énekesnő osztotta meg közösségi oldalán, aki a hangosításra panaszkodott, a polgármester szerint azonban nem a technikával volt a baj, mint inkább Cinivel.
Az énekesnőt kétmilliós csalással vádolták, ügyét szerdán tárgyalták a Budaörsi Járásbíróságon. Másfél évet kapott, három évre felfüggesztve - számolt be a Bors.