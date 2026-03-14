Irán bejelentette, hogy legitim célpontnak tekintheti Ukrajnát

2026-03-14 18:11:00 CET

A kijevi vezetés állítólag drónokat szállít Izraelnek. Mintha a Putyin-rezsim nem kapna évek óta drónokat az irániaktól ukrán célpontokra mért légicsapásokra.

Ukrajna legitim célponttá válhat Irán számára - idézi a Kyiv Post a teheráni törvényhozás egyik tagjának az X-en tett bejegyzését.

Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője azt állította, hogy az Izraelnek nyújtott dróntámogatás közvetlen részvételnek minősülne a harci cselekményekben, vagyis az ilyen jellegű részvétel a nemzetközi jog alapján Ukrajna területét Irán számára legitim katonai célponttá tenné. Azzal, hogy Ukrajna drónokkal támogatja az izraeli rezsimet, gyakorlatilag belépett a háborúba - írta Azizi, megjegyezve: Hozzátette, hogy az ENSZ Alapokmányának 51. cikke alapján - amely lehetővé teszi az államok számára az önvédelem jogának gyakorlását - Irán Ukrajna területét legitim célpontnak tekintené.

Ebrahim Azizi bejelentése kissé cinikusnak hat annak a fényében, hogy Irán évek óta Sahed drónokat szállít Oroszországnak, amelyeket a Putyin-rezsim a háború kezdete óta használ az ukrán városokra, illetve az energetikai infrastruktúrára mért légicsapásokban. A politikus nem mutatott be bizonyítékot állításának alátámasztására, miszerint Ukrajna drónokat szállított volna Izraelnek.

A bejelentés akkor hangzott el, amikor az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja tovább eszkalálódott a Közel-Keleten, a konfliktus már hatással van az Ukrajnát érintő globális diplomáciai és biztonságpolitikai egyeztetésekre is, beleértve a Kijev, Washington és Moszkva közötti folyamatban lévő béketárgyalásokat.