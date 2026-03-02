Pete Hegseth közlése szerint már négy amerikai katona halt meg Irán ellentámadása következtében.
A Budapest Airport közlése szerint a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szerint viszont egyelőre nincs arra utaló jel, hogy ezt vagy más hasonló célpontot támadtak volna.
Izraelben tíz ember vesztette életét, közülük kilenc Bét Semes városában, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat. A kuvaiti védelmi minisztérium közlése szerint több amerikai katonai repülőgép is lezuhant az országban, a pilóták stabil állapotban vannak.
Miért vette volna.
Az amerikaiak azt ígérték, vizsgálatot indítanak az ügyben.
Csak minden negyedik amerikai támogatja, hogy az Egyesült Államok részt vesz a perzsa ország elleni katonai akcióban.
Iránban egy két-napon belül meg akarják választani a legfőbb vallásii vezető, Ali Hamenei utódját. Vasárnap felröppentek hírek arról, hogy a mostani támadásban az izraeliek vagy az amerikaiak az otthonában végeztek az iráni atomprogram első nagy élharcosának számító exállamfővel, a holokauszttagadó Mahmúd Ahmadinezsáddal is.
Húsznál is többen megsérültek, köztük egy négyéves gyermek. Vizsgálat indult, hogy miért nem működött a légvédelem.
Folytatódnak a harcok, Irán több politikai és vallási vezető halálát is megerősítette.
Az izraeliek és az Egyesült Államok által végrehajtott támadásokban életét vesztette Irán vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah, akinek rengeteg vér tapad a kezéhez.
Az izraeli 12-es csatorna szerint szombaton az IDF 30 másodpercen belül 30 magas rangú iráni politikai és vallási vezetőre mért csapást, szerte Iránban több mint 200 halottja van az amerikaiakkal együtt végrehajtott támadásoknak.
A találat után tűz ütött ki, amelyet sikerült megfékezni.
A Hormuzi-szoroson naponta 17–18 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti. Irán katonailag felkészült a lezárásra, de nagyon kemény válasszal kell számolnia.
A légicsapás Minab városában történt, ahol az iráni Forradalmi Gárda is támaszpontot tart fenn.170 diák volt tartózkodott az épületben a támadás idején.
Beszálltak a britek is, Irán válaszolt. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, tudomása szerint Ali Hamenei ajatollah jól van.
Donald Trump beszédében figyelmeztetett arra, hogy a több naposra tervezett támadássorozatban amerikai katonák is életüket veszthetik.
Egyben a térségbe tervezett utazások elhalasztását is javasolta.
Donald Trump beszédében a rezsim megdöntésére szólította fel az irániakat. Ez azonban távolról sem olyan egyszerű.