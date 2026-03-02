Eddig három amerikai katona vesztette életét az Irán elleni katonai akcióban, Benjamin Netanjahu egyre intenzívebb támadásokkal fenyegeti a perzsa országot

Iránban egy két-napon belül meg akarják választani a legfőbb vallásii vezető, Ali Hamenei utódját. Vasárnap felröppentek hírek arról, hogy a mostani támadásban az izraeliek vagy az amerikaiak az otthonában végeztek az iráni atomprogram első nagy élharcosának számító exállamfővel, a holokauszttagadó Mahmúd Ahmadinezsáddal is.