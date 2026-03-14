Ukrán dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját

Ukrajna;olajfinomító;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-03-14 16:58:00 CET

Az ukránok célba vetté az egyik legnagyobb személyforgalmú orosz kikötőt is.

Ukrán drónok március 14-ére virradóra csapást mértek Oroszország Krasznodari területére, amelynek során eltalálták az afipszkiji olajfinomítót - idézi a The Kyiv Independent az az ukrán vezérkar bejelentését. A támadást követően tűz ütött ki a létesítményben.

Az afipszki olajfinomító Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítménye, ahol benzint, gázolajat, gázkondenzátum-desztillátumokat, nehéz kőolajmaradványokat és ként állítanak elő. Helyiek arról számoltak be, hogy helyi idő szerint hajnali 1 óra körül több tucat detonáció robaját hallották, miközben működésbe léptek a légvédelmi rendszerek és megszólaltak a szirénák. Hatósági közlések szerint az olajfinomító egyes részei megrongálódtak a lehulló dróntörmelék miatt. Sérültekről nem érkezett jelentés. Az üzem évente mintegy 6,25 millió tonna nyersolajat dolgoz fel - ez Oroszország finomítói kapacitásának körülbelül 2 százaléka -, és korábban többször is célpontja volt dróntámadásoknak.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán több régióban összesen 87 ukrán drónt fogott el és semmisített meg. A Kyiv Independent ezt az állítást nem tudta független forrásból megerősíteni. Az orosz hatóságok egy másik dróntámadásról is beszámoltak a krasznodari régióban található Port Kavkaz létesítmény ellen, ahol három ember megsérült, és egy műszaki kiszolgáló hajó is megrongálódott, miután dróntörmelék hullott a kikötői dokkkomplexumra.

Az ukrán vezérkar megerősítette a támadást, és közölte, hogy a kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek. A közlemény szerint mindkét létesítmény részt vesz az orosz hadsereg ellátásában.

A Kercsi-szorosban, a Csuska-földnyelven fekvő Kavkaz kikötő Oroszország egyik legnagyobb személyforgalmi kikötője. Fő feladata a kercsi kompátkelés kiszolgálása a megszállt Krímben. Helyi lakosok egy további dróntámadásról is beszámoltak az oroszországi Szamara területén fekvő Togliatti városában, ahol a KuibyshevAzot vegyipari üzem lehetett a célpont, bár a károk mértéke egyelőre nem ismert.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat mélyen orosz területen lévő katonai és ipari létesítmények ellen elsősorban saját fejlesztésű drónjaival. A kőolaj és a földgáz a A Putyin-rezsim bevételeinek egyik kulcsfontosságú forrása, amely hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Volodimir Zelensz kij ukrán elnök erre hivatkozva nem akarja újra elindítani a szállítást a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéket, ami jelenleg is rendkívüli mértékben feszélyezi az Orbán-kormány és a kijevi vezetés viszonyát.