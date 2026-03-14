Az ukránok nem hagyták, hogy a magyar tényfeltáró küldöttség odamenjen a Barátság kőolajvezetékhez

Orbán Viktor;energiabiztonság;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-14 20:14:00 CET

Czepek Gábor, az energiaügyi tárca államtitkára ebből azt a következtetést vonta le, hogy a szállítást újra lehet indítani.

Nem engedték oda a magyar kormány által küldött tényfeltáró bizottság tagjait a Barátság kőolajvezetékhez - derül ki egy, a miniszterelnök által szombat délután feltöltött videóból.

Ezen a Kijevben tartózkodó Czepek Gábor azt mondta, egy olyan egyeztetés kezdődött meg, amelyet a Naftogaz képviselői tartanak az összes nagykövetnek. Az eseményen jelen van Heizer Antal nagykövet is.

„Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat, valamit kell mondaniuk, mert kínos, hogy szerintük nincsen semmi látnivaló, mégse engednek bennünket oda, pedig mi a semmit is szívesen megnéznénk”

- fogalmazott az államtitkár, aki szerint a bizottság tényekkel tud elutazni Kijevből: mivel nem engedték őket oda, így a Barátság kőolajvezeték újraindítható. Czepek Gábor megjegyezte: a szombati egyeztetés után sokkal többet fognak megtudni a cső állapotáról.