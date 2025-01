Abe Sinzo erősítené Japán védelmét

A Tokió előtt álló biztonsági kihívásokról, a japán-kínai szigetvita hátteréről, és Japán energiabiztonsági dilemmáiról is beszélt tegnap a Research Institute for Peace and Security (RIPS) japán kutatóintézet három előadója Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének rendezvényén.