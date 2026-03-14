Orbán Viktor szerint Oroszország nem ellenség és nem is lesz az, Magyarországgal szemben az ukrán állami terrorizmus sem fog működni

Orbán Viktor válaszolt Viktor Juscsenko volt ukrán elnöknek.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Viktor Juscsenko nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz, arra szólítva fel a magyar miniszterelnököt, hogy nézzen szembe a valósággal.
Orbán Viktor válaszában azt írta, a magyar „szabadságharcos” nép, folytatja is ezt a hagyományt. Egyben megkérte Juscsenkót, hogy figyelmeztesse Volodimir Zelenszkijt, hogy ne nyúljon a magyarokhoz (...) Kérlek, győzd meg elnöködet, hogy ne zsarolja az én hazámat, és ne fenyegesse vezetőit! Kérlek, tedd világossá az elnököd számára, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek Északi Áramlatát, Magyarországgal szemben nem fog működni. (...) A magyarok szabad nép. A ti szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket vagy feltételeket szabjatok nekünk” - fogalmazott.
A miniszterelnök hálát ad Istennek, hogy Magyarország nem ellensége annak az országnak, amellyel Ukrajna háborúban áll, ő pedig ezen nem kíván változtatni. „Továbbra is a barátaitok szeretnénk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. (...) Azt kívánom, hogy a testvérháborútok ne az ukrán állam végzetes meggyengülésével érjen véget, és hogy visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez” - zárta levelét a kormányfő. Orbán Viktor utóiratként megjegyezte, hogy amennyiben Viktor Juscsenkót vagy családját bármely idegen hatalom fenyegetné, akkor a volt elnök számíthat rá, mert Magyarországon mindig lesz számukra hely.