Mennie kellett az ATV-től a riporternek, aki megkérdezte Szijjártó Pétert, hogy bírja a harcot az Európai Unió ellen

sajtó;Szijjártó Péter;újságírás;média;ATV;

2026-03-14 18:54:00 CET

Az ATV vezetése minden szerkesztőtől és riportertől professzionális hozzáállást vár el.

Már nem dolgozik az ATV-nél az a riporter, aki a külgazdasági és külügyminisztert kérdezte egy közelmúltbeli fórumon - írja a Telex.

Szijjártó Péter a Hit Gyülekezetéhez közeli lap, a Hetek egyik pódiumbeszélgetésének a vendége volt, amikor meglepő hangvételű kérdéseket kapott a közönség soraiban ülő Lőrincz Dorothytól. A műsorvezető felidézte, hogy ATV-s riporterként jelen volt akkor is, amikor Szijjártó Péter március 5-én Oroszországból érkezett haza két, orosz hadifogságból szabadított kárpátaljai magyar férfival. Szerinte a repülőtéren tartott sajtótájékoztatón a miniszter tekintete kissé homályosnak tűnt, amiben ő maga az embert vélte felfedezni. Ezt követően arról érdeklődött, felmerült-e valaha, hogy esetleg nem jól csináltak valamit a Szijjártó Péter számára 11, az Orbán-kormány számára nyilván tizenhat éve vívjott harcban „Brüsszellel” vagyis az Európai Unióval illetve a nagypolitika szereplőivel, meg a belpolitika szereplőivel is.

Szijjártó Péter úgy válaszolt, nem lenne valósághű azt állítani, hogy nem akadtak olyan döntések, amelyeket később másképp hoztak volna meg, de úgy véli, sem saját magukat, sem másokat nem lehet a jelenlegi tudás birtokában számonkérni korábbi döntések miatt. A külügyminiszter ezt követően arról beszélt, isteni kegynek tartja, hogy egy ezeréves államisággal rendelkező országot képviselhet. Felidézte azt is, hogy 1995-ben, bencés gimnazistaként találkozott először Orbán Viktorral, és már akkor arról álmodott, hogy egyszer együtt dolgozhat vele.

Az ATV PR-osztályától kapott válasz szerint Lőrincz Dorothy már nem a csatorna munkatársa. A műsorvezető által vezetett Hazahúzó című műsor legfrissebb epizódja március 14-én került fel az ATV YouTube-csatornájára, azonban a televízió közlése szerint ez az adás még Lőrincz Dorothy távozása előtt készült. Azt ATV igennel felelt arra a kérdésre, hogy összefüggés van-e Lőrincz Dorothy távozása és a Szijjártó Péter fórumán történt felszólalása között. Tájékoztatásuk szerint az ATV vezetése minden szerkesztőtől és riportertől professzionális hozzáállást vár el, valamint azt, hogy minden politikai szereplővel szemben megőrizzék a korrekt, szakmai távolságot. Hangsúlyozták, hogy az intézmény ezekben az elvekben következetes kíván lenni. Utóbbit a cégcsoport etikai kódexe is rögzíti.