A Nagy Márton tárcája által felügyelt Magyar Turisztikai Ügynökség ad becslést, hányan voltak a Tisza Párt rendezvényén

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról - közölte az MTÜ szombaton az Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.
A közlés szerint a látogatói szám mobilcella-adatokon alapuló elemzések eredménye, amelyek lehetővé teszik a látogatók mozgásának, tartózkodási idejének és térbeli eloszlásának pontosabb vizsgálatát, valamint a hagyományos statisztikákból gyakran kimaradó, úgynevezett egynapos látogatók jelenlétének feltérképezését.
A mobilcella-adatok kezelése a GDPR előírásainak és a magyar jogszabályoknak megfelelően anonim, feldolgozott és aggregált módon történik, a turizmus még hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében.