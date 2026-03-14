A Nagy Márton tárcája által felügyelt Magyar Turisztikai Ügynökség ad becslést, hányan voltak a Tisza Párt rendezvényén

2026-03-14 21:42:00 CET

Mobilcella-adatokon alapuló elemzést adnak, tiszteletben fogják tartani a törvényeket.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról - közölte az MTÜ szombaton az Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A közlés szerint a látogatói szám mobilcella-adatokon alapuló elemzések eredménye, amelyek lehetővé teszik a látogatók mozgásának, tartózkodási idejének és térbeli eloszlásának pontosabb vizsgálatát, valamint a hagyományos statisztikákból gyakran kimaradó, úgynevezett egynapos látogatók jelenlétének feltérképezését.

A mobilcella-adatok kezelése a GDPR előírásainak és a magyar jogszabályoknak megfelelően anonim, feldolgozott és aggregált módon történik, a turizmus még hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében.