Március 15: Orbán Viktor még feljebb csavarhatja a háborús fenyegetést, ez az ünnep közelebb áll Magyar Péterhez

2026-03-14 05:55:00 CET

Bár sok újdonságra nem számíthatunk, a mostani nemzeti ünnep a kampányhajrá meghatározó eseménye lesz – ebben a lapunk által megkérdezett mindkét politika elemző, Ember Zoltán Levente és Virág Andrea is egyetért.

Mindét oldal próbálja majd megmutatni, hogy a saját rendezvényén összegyűlt tömeg a nagyobb – nyilatkozta lapunknak Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője arról, mi a tétje a március 15-ére meghirdetett fideszes és tiszás „politikai seregszemlének”.

A nagyobb bolygónak nagyobb a gravitációs ereje, és ez a szavazótáborokra ugyanígy érvényes. Ha az egyik tömeg nagyobbnak tűnik, mint a másik, akkor annak a bizonytalanak számára is vonzereje van – magyarázta a politikai elemző.

A két szónok – azaz Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – nyilván szeretne lelket önteni pártjának szavazóiba. A rendezvényeken elsősorban a leginkább elkötelezett szimpatizánsok, aktivisták vesznek részt. Fontos, hogy ők milyen hangulatban fordulnak rá a kampányhajrára – folytatta Ember Zoltán Levente.

Kérdés, a tömeg méretén kívül mekkora jelentősége lehet annak, hogy mi hangzik el a beszédekben. Az Iránytű Intézet vezetője megjegyezte: a politikai beszédek jelentőségét általában túl szoktuk értékelni.

A szónoklatokat kevesen fogják teljes egészében meghallgatni, akár élőben, akár utólag. A választók nagy részéhez csak foszlányok jutnak el.

Jelentőségük ezért inkább annak lehet, hogy a média – a Fidesz esetében a propagandasajtó – a beszédek mely részleteit emeli ki, mit próbál felhangosítani.

Ember Zoltán Levente nem tartja valószínűnek, hogy újdonságokat fogunk hallani. Arra számít, hogy Orbán Viktor „még feljebb csavarja” a háborús fenyegetést, mert jól látszik, hogy ez az egyetlen téma, amelybe a Fidesz belekapaszkodott, amiben reménykedhet. Magyar Péter várhatóan nyitott, nemzetegyesítő beszédet fog tartani, ahogyan az október 23-án is történt. Bizonyára kitér a programjára is, míg Orbán Viktor inkább Ukrajnáról fog erős kijelentéseket tenni.

A nemzeti ünnepeknek mindig kiemelt jelentőségük van, különösen egy olyan március 15-e esetében, ami csak néhány héttel előzi meg a parlamenti választást – állapította meg Virág Andrea politológus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Azt azonban ő sem gondolja, hogy a kampánynak ebben a szakaszában „forradalmian új dolgokat” hallunk majd Orbán Viktortól vagy Magyar Pétertől.

Nem is az a cél, hogy újdonsággal álljanak elő, inkább a már meglévő üzeneteiket szeretnék sulykolni – tette hozzá Virág Andrea. Március 15-e alapvetően a mozgósításban játszik szerepet, biztosak lehetünk abban, hogy a jelenlévők létszámáról óriási számháború tör ki a Fidesz és a Tisza Párt között. Érdekes lesz figyelni, hogy Orbán Viktor mennyire harcias hangnemben beszél.

1848/49-re emlékezve mindkét szónok kiragadhat olyan elemeket a történelmi eseményekből, amelyek kedvezőek a számára – mondta a politológus arra a kérdésünkre, hogy ez az ünnep melyik pártvezető mondandójához illeszkedik jobban. Orbán Viktor már több mint egy évtizede a szabadságharcos retorikát használja, önmagát az 1848-as hősök utódjaként is pozicionálja, olyasvalakiként, aki napjainkban védi a hazát és a nemzeti szuverenitást a külföldi befolyástól. Ilyen értelemben a Fidesz is megtalálja azt a szellemi örökséget ebben az ünnepben, amivel a szavazói azonosulni tudnak.

Persze ugyanez az ellenzéki oldalon is megjelenik, amikor hazaszeretetről beszélünk – hangsúlyozta Virág Andrea. Az elemzők már többször felhívták a figyelmet arra, mennyire lényeges, hogy a Tisza nem engedi át a nemzeti jelképek használatát, az erős nemzeti érzések kifejezését a Fidesznek. Magyar Péter ebben teljes mértékig felveszi a versenyt Orbán Viktorral.

Virág Andrea szerint a március 15-e ünnep eszmeisége, amely a sajtószabadságról és általában a szabadságjogokról, a felelős parlamentről szól, vagy bármi másról, ami beilleszthető a jogállamiság eszmerendszerébe, összességében közelebb áll Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz.

Közbevetettük: a putyini Oroszországgal barátkozó Orbán Viktor szempontjából némileg kínos körülmény lehet, hogy a magyar szabadságharcot az oroszok verték le. Valóban így van – konstatálta Virág Andrea –, de ez a tény, szemben az 1956-os forradalommal, jóval kevésbé határozza meg a köztudatot. 1848/49 mindenekelőtt a Habsburg Birodalommal szembeni küzdelemként él az emlékezetben. Az ünnepségek viszont jellemzően a március 15-én történtekre koncentrálnak, és nem az utána következő, elhúzódó szabadságharcra.

Másolják a tavalyi forgatókönyvet

A Fidesz és a Tisza Párt idén március 15-ére is ugyanazt az útvonalat választotta, amit tavaly október 23-án. A kormánypárti Békemenet résztvevői vasárnap délelőtt gyülekeznek a Margit híd budai hídfőjénél, onnan 11 órakor vonulnak a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor mond beszédet. Az ellenzéki Rendszerváltó Nemzeti Menet a Deák térről indul délután 2 órakor, végig az Andrássy úton a Hősök terére. A főszónok természetesen Magyar Péter lesz. A Virág Andrea által említett

számháború már most elkezdődött, a Fidesz és a Tisza is „minden idők” legnagyobb rendezvényére készül.

Tavaly sem volt ez másként, aztán mindkét oldal azt állította, hogy neki sikerült több embert utcára vinnie. Akkori lészámbecslésünk szerint nem a résztvevőket buszoztató Fidesz, hanem inkább a Tisza Párt nyerte a mozgósítási versenyt.

A Demokratikus Koalíció az ünnep előestéjén, március 14-én, szombat este hat órától fáklyás felvonulást szervez az V. kerületi Petőfi-szobortól. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt vasárnap délután 2 órától a Szabadság hídon szervez „nemzeti békecsúcsot”, a program szerint a beszédek stílszerűen délután 3 óra 15 perckor kezdődnek. A Mi Hazánk vasárnap ugyanebben az időben, délután 3 órától a Pilvax közben ünnepel: többek között Toroczkai László pártelnök is felszólal.

Drónvita

„A kormány meg akarja tiltani, hogy ország-világ drónfelvételeken láthassa a valaha volt legnagyobb magyar tömegrendezvényt” – írta Magyar Péter hét elején a közösségi oldalán. A Tisza elnöke bejelentette, hogy drónjaik ennek ellenére fel fognak szállni.

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón közölte, hogy nincs szó tiltásról, mindenki drónozhat a saját rendezvényén, amennyiben megfelelően kitöltötte az erre vonatkozó kérvényt. A Tisza Párt a 444.hu kérdésére felidézte, hogy október 23-án először engedélyezték a párt számára a drónozást, majd később megtiltották. Most rögtön megtiltották. A Honvédelmi Minisztérium arra hivatkozott, hogy 30 napnál korábban kell kérni az engedélyt. Ez – hangsúlyozta a Tisza – nyilvánvalóan mondvacsinált kifogás, hiszen egy nyilvános rendezvényt a gyülekezési jogról szóló jogszabály szerint legkorábban 30 nappal az esemény előtt lehet bejelenteni.