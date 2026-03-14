Dobrev Klára: Vlagyimir Putyin nyakörvére cserélte Orbán Viktor az európai szabadságot

2026-03-14 21:17:00 CET

A Demokratikus Koalíció elnöke a miniszterelnök és Toroczkai László szerelmi kapcsolatáról is beszélt pártja ünnepi fáklyás felvonulása után tartott beszédében. Velejéig demokratának és jófejnek tartja magát, de teljhatalmat ő se akarna.

Március 15. előestéjén, március 14-én tartotta meg ünnepi fáklyás felvonulását a Demokratikus Koalíció. A Petőfi térről a Pilvax közbe vonult a néhány száz megemlékező, ahol Dobrev Klára, a párt elnöke is beszédet mondott.

Dobrev Klára a színpadon megemlítette, hogy rég látott olyan szerelmi kapcsolatot, mint ami Orbán Viktor és Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke között látszik kibontakozni. A DK elnöke nem szeretné, hogy a Mi Hazánk legyen a mérleg nyelve, szerinte hárompárti parlament megalakulása esetén újra Orbán Viktornak hívnák a miniszterelnököt. Lapunknak a pártelnök azt elmondta, ha a parlamentbe jutna, a DK biztosan nem támogatná Orbán Viktor újbóli miniszterelnökségét.

Kérdésünkre, hogy a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert támogatnák-e, Dobrev Klára úgy felelte, a DK biztosítani fogja, hogy az legyen a miniszterelnök, akit a Mi Hazánkkal és a Fidesszel szemben lévő parlamenti többség megnevez.

A Demokratikus Koalíció elnöke beszélt arról is, hogy 48'-ban különböző gondolkodású emberek fogtak össze a szabadság megteremtésének érdekében, éppen ezért a 2022-es összefogást is jó döntésnek tartja. Ő nyitott bármilyen együttműködésre az Orbán-rendszer leváltásának érdekében, amikor pedig arról beszélt, hogy nem akarnak új királyságot, akkor nem Magyar Péterre és a Tisza Pártra célzott, hanem a teljhatalomra és az egypárti kétharmadra, amely „Kim Dzsongunéhoz hasonló hatalmat” biztosít bárki számára.

Soha többé teljhatalmat senkinek! – erősítette meg ezúttal is Dobrev Klára a gyakran hangoztatott szlogent. Felmerül a kérdés azonban, hogy mit kezdene a DK egy esetleges kétharmados felhatalmazással.

– Velejéig demokratának és jófejnek tartom magamat, ennek ellenére azt mondom, hogy nekem se adjanak soha teljhatalmat

– válaszolta kérdésünkre a pártelnök. A választói akaratot ugyan nem lehet felülírni, de Dobrev Klára szerint az első pillanattól garantálni kell, hogy más pártok is ott legyenek a kormányban.

A politikus beszédében hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor elárulta március 15-ét, a függetlenséget, amikor Vlagyimir Putyin nyakörvére cserélte Magyarország szövetségi rendszerét. Szerinte a magyar emberek fizetik meg a magyar miniszterelnök hajbókolásának árát. Nehezményezte, hogy ennyit fizetünk az oroszoknak a földgázért, a kőoolajért és a meg nem épült Paksi Atomerőműért.

Dobrev Klára előtt a megemlékezésen felszólalt Gyekiczki Márton, a DK érdi parlamenti képviselőjelöltje is, aki 20 évesen lett az ország legfiatalabb önkormányzati képviselője. Ő a beszédében arra buzdította a baloldali fiatalokat, hogy merjenek bátrak lenni. – Elég tökösek vagyunk ahhoz, hogy kitartsunk az elveink mellett – mondta.