Forma-1: Szaúd-Arábiában és Bahreinben is elmarad a nagydíj az iráni háború miatt

2026-03-15 08:15:00 CET

Helyettesítő versenyeket nem tartanak, öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.

Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma-1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában. „A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat nem rendezzük meg áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem kerül sor helyettesítő versenyekre” - áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

A bahreini futamra április 12-én, a szaúdira pedig egy héttel később került volna sor. – Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve, sajnos ez volt a helyes lépés – mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a bejelentésben nem használta a lemondás és az elhalasztás szót, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

A bahreini és szaúdi verseny lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.