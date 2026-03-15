Gyűlnek az emberek a Békemenetre, a kokárda ezer forint

március 15.;

2026-03-15 09:45:00 CET

Az Elvis Presley téren és a Margit hídnál már elég sokan várnak az indulásra, az aluljáróban tekerőlanton játszik valaki, de távolabb hegedűszót is hallani. Néhányan már a Margit hídon állnak. Kokárdát 1000 forintért kapni, a piros-fehér-zöld színű gumi karkötőért 1000–1500 forintot, a nemzeti színű zászlóért 2000-6000 forintot kell kicsengetni. Árulnak Orbán Viktorral díszített kokárdát is 2000 forintért, de a 24 járt olyan sátorban, ahol 6700 forintért a mikrofonos Lázár János-bábu, a DPK-shopban pedig a hírhedt Orbán-féle krikszkraksszal nyomott pólót és pulóvert adnak.

Enni sokba kerül, a sós perec 2000-2500 forintba, a fél literes ásványvíz 800-1000 forintba kerül.