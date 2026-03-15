A román elnök és a miniszterelnök is üzent március 15-e alkalmából

március 15.;

2026-03-15 12:01:00 CET

Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is köszöntötte a Romániában élő magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából - írja az MTI.

„A magyarság napja különleges ünnep azon honfitársaink számára, akik egy közös történelmi, nyelvi és kulturális térhez való tartozásukat ünneplik. Ugyanakkor jó alkalom arra, hogy értékeljük a romániai magyarok hozzájárulását nemzetünk fejlődéséhez interetnikai és interkulturális párbeszéden keresztül” - fogalmazott a román államelnök. Nicusor Dan hangsúlyozta a romániai magyarságnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban játszott pozitív szerepét. „Idézzük fel ezen az ünnepnapon, mennyire fontos volt ennek a közösségnek az aktív támogatása Románia demokráciához való visszatérésében a kommunizmus éveit követően, később pedig az európai és euroatlanti értékek feltétel nélküli felvállalásában. A többség és a kisebbség közötti folyamatos partnerség egyik erőssége volt országunk modernizációjának és az Európai Unióhoz való teljes csatlakozásnak” - olvasható az államfő optimizmusra és egységre való felszólítással záruló üzenetében.

Ilie Bolojan is a romániai magyar közösség érdemeit hangsúlyozta ünnepi üzenetében: „március 15. alkalmából a tisztelet és a megbecsülés üzenetét küldöm a romániai magyar közösségnek a Románia fejlődéséért generációk óta hozott hozzájárulásáért.” A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar közösség fontos része a román társadalomnak.

„A román kormány szilárdan elkötelezett marad minden etnikai közösség jogainak és identitásának tiszteletben tartása, az állampolgárok közötti bizalom légkörének erősítése mellett” - fogalmazott a román miniszterelnök.