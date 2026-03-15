Nagy Feró: Ne várjunk csodát, örökre ilyen lesz az ország

2026-03-15 12:45:00 CET

A Beatrice frontembere a Partizánnak nyilatkozott a Békemeneten. Elmondta, eleget tesz Orbán Viktor azon elvárásának, hogy minden nap minimum tíz percet kommenteljen. Mint elárulta, van egy podcastcsatornája, ahol „egyfolytában nyomja az okosságot”, a jó fideszes komment úgy néz ki, hogy a végén elmondják, kire kell szavazni, amúgy ellentmondásokról kellene vitát nyitni, de akik kommentelnek, azok csak azzal jönnek, hogy megint be van rúgva.

A kérdésre, hogy hogyan lehetne jobb a vitakultúra, a zenész rávágta, hogy sehogy, majd helyeslően reagált arra a felvetésre is, hogy akkor ezek szerint örökre ilyen lesz-e az ország, mert megengedtük, hogy a proletár is hozzászóljon három elemivel a nagyvilághoz. Szerinte nem lehet csodát várni, igaz, arra nem tért ki, hogy a vonatkozó felmérések szerint a Fidesz kifejezetten az aluliskolázott társadalmi rétegekben felülreprezentált, Orbán Viktor pedig már nyíltan beszélt róla, hogy a munkásokat kell elvinni szavazni, akkor fog jól szerepelni a Fidesz.

Nagy Feró szerint jelen állás szerint ukrán gyarmat vagyunk, mert fenyegetik a miniszterelnököt és a családját. „Pedig nekünk már elég volt a török, az osztrák, akkor mi van még... ja hát a német gyarmatból!” - sorolta a zenész, majd amikor a Partizán riportere jelezte, hogy az oroszokat kifelejtette a felsorolásból, azt mondta, hogy az más kérdés, mert a németekkel szövetségben voltunk, aztán bevonultak, csináltak egy fasiszta kormányt és „az összes zsidónkat felrobbantották”, ezzel szemben az oroszok csak „jöttek, védték magukat”, 1956-ot meg szerinte „a szovjet ukránok” verték le.