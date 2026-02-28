Orbán Viktor: Egy környéken minél több munkás megy el szavazni, annál jobban fog szerepelni a Fidesz

választás;Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;Védelmi Tanács;

2026-02-28 15:38:00 CET

Szerinte aki úgy beszél az országgal, mint Volodimir Zelenszkij, annak a foga is beletörik.

Összehívta a Védelmi Tanács ülését a miniszterelnök az iráni háború miatt.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök esztergomi nagygyűlésén azt mondta, felmérik a veszély mértékét. Mindemellett fenyeget a kőolaj tekintetében egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés. Itt rátért Ukrajna szapulására is, mondván: kétszeres bűn, hogy Magyarországot elzárták az általa olcsónak nevezett orosz kőolajtól. Úgy vélte, az összes magyar ember ellen tett Volodimir Zelenszkij, amikor elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Közölte, Magyarországot megzsarolták, azonban a kormány elutasítja ezt a követelést, az ukrán elnök nem zsarolhatja meg Magyarországot. Magyarország visszautasítja az ukrán elnök követelését, és az olajblokádot le fogjuk törni”. Megjegyezte, ő maga elviseli a kritikákat - „minden voltam már, csak akasztott német katona nem” -, azonban az országgal kapcsolatban nem lehet ilyen hangnemet megütni.

„Magyarországgal szemben nem engedhetnek meg maguknak az ukránok olyasmit, hogy a Zelenszkij beszél velünk. Így nem lehet beszélni, és aki megpróbálja, az rá fog fázni, és aki belénk harap, annak belénk törik a foga”

- mondta.

A parlamenti választásról azt mondta, zajlik egy pszichológiai hadviselés is, el akarják hitetni, hogy ez a választás már eldőlt. Itt figyelmeztette az ellenfeleit, valamint a nekik dolgozó „bérelemzőket”, nehogy túlszaladjanak a 100 százalékon, mert az már törvénytelen. „Ott óvatosan álljanak majd meg” - tette hozzá.

Orbán Viktor később egy saját megfigyelését is megosztotta a közönséggel: egy környéken minél több a munkás, a Fidesz annál jobban szerepel. Szerinte ez egy új fejlemény, ugyanis nem volt mindig így, valami történik.

Komárom-Esztergom vármegyére utalva azt mondta, nagy esélyük van, a munkások velük vannak, az esély viszont nem váltja be magát. – Meg kell érte dolgozni, menjünk el mindenhova a gyárakba, a munkásokhoz, mindenhova a családokhoz, ahol munkából élő emberek vannak, és higgyék el, senki nem fog bennünket elutasítani, mindenki meg fog bennünket hallgatni. És ha jól beszélünk, ha ügyesen érvelünk, akkor meg fogják érteni, hogy valójában csak mi vagyunk számukra a biztonság, ami a családok és a munkások számára mindig is a legfontosabb dolog – fogalmazott a kormányfő.