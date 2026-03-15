Szijjártó Péter: Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozhat az Európai Unióhoz

március 15.;

2026-03-15 13:51:00 CET

Soha nem látott számban mondunk ellent a hazánkat ért zsarolásnak - kezdte beszédét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Békemenet felvonulói előtt a Kossuth téren. A „zsarolók” szerinte figyelmeztetést kapnak. 178 esztendővel a márciusi ifjak hőstettei után Magyarország újra háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll - mondta.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „nyílt embervadászat zajlik egy szomszédos országban↑, és minden nap provokálni akarják Magyarországot, hogy lépjen be a háborúba. Az Orbán-kormány minden nap óriási erőfeszítéseket tesz ennek megakadályozása érdekében - magyarázta. A tapasztalatok szerint a nyomás, a zsarolás és a provokáció egyre durvább lesz, mert a „Brüsszel-Berlin-Kijev-tengelyen” döntés született arról, hogy Európát háborúba kell vinni.

Minket senki nem támadott meg, ezért semmivel sem tartozunk Ukrajnának, sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal - jelentette ki. – Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Magyarország kimarad a háborúból – mondta. Az orosz Barátságért kitüntetés tulajdomosa hozzátette, Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Azt akarják, hogy Magyarországon is Volodimir Zelenszkij alakítson kormányt - folytatta Szijjártó Péter, a fideszes tömeg hangos fújjolása közepette, majd közölte, a szlovákokkal és a szerbekkel megállapodtak, hogy védekeznek az állítólagos ukrán olajblokád ellen.

– Mi jöhet még? Jönnek a halálos fenyegetések, a miniszterelnöknek, a gyermekeinek és az unokáinak - visszhangozta az orosz terjesztésű kamuvideó állításait a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, nem félnek az ukránoktól és nem vezetheti Magyarországot egy olyan színész, aki úgy zongorázik, hogy közben mindkét kezével integet.

A tárcavezető végezetül megismételte azt a semmivel sem igazolt kormánypárti állítást, miszerint ha a Tisza Párt nyeri a választást, Magyarországot háborúba vihetik.