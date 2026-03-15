Puzsér Róbert: Az orosz csatlósállam ellen demonstrálunk, amivé züllesztették Szent István Magyarországát

március 15.;

2026-03-15 13:40:00 CET

A publicista lapunknak elmondta, azért jöttek ma ki a Békemenet útvonalára, hogy demonstráljanak „az orosz szövetség, a polgári társadalom sárba tiprása, a birodalmi függőség ellen, ez ellen az orosz csatlósállam ellen”, amivé züllesztették Szent István Magyarországát. – Szeretnék kifejezésre szeretnék juttatni, hogy nem egész Magyarország áll Oroszország oldalára ebben a konfliktusban. „Kifejezésre juttatni, hogy bár a kőolaj meg a földgáz keletről jön, a szabadság mindig nyugatról érkezik” – fogalmazott Puzsér Róbert, Orbán Viktor hírhedt 2007-es kijelentésére célozva.

Hozzátette, a társaival meghallgatják a miniszterelnök beszédét meghallgatják. Ő arra számít, hogy lesz valami nagyon kemény dehumanizáló, jó kis goebbelsi uszítás. Elmesélte, hogy eredetileg közelebb voltak a színpadhoz, bementek az Alkotmány utcába, de utánuk jöttek a valtonosok, majd kivezették őket a rendőrök, állítása szerint felsőbb utasításra. Azt mondta, amíg ott voltak bent, nem tette szóvá senki, hogy miért vannak ott, majd amikor a rendőrök intézkedtek, üdvrivalgás tört ki a tömegben.