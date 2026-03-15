március 15.;

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök tere felé

A Tisza Párt felvonulói pontban fél 3-kor vágtak neki a sétának az Andrássy úton. Elől Magyar Péter és az ellenzéki párt összes ismert arca halad egy Most vagy soha feliratú molinóval. Orbán Viktor beszéde még tart a Kossuth téren.

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.