Elindult a Nemzeti Menet a Hősök tere felé

2026-03-15 14:35:00 CET

A Tisza Párt felvonulói pontban fél 3-kor vágtak neki a sétának az Andrássy úton. Elől Magyar Péter és az ellenzéki párt összes ismert arca halad egy Most vagy soha feliratú molinóval. Orbán Viktor beszéde még tart a Kossuth téren.