„Én azt mondom, hogy két X a kutyákra” – A Szabadság hídon ünnepeltek a kétfarkúak

március 15.;

2026-03-15 18:50:00 CET

Mindenkit igyekeztek kibékíteni.

A Szabadság hídon tartott úgynevezett Nemzeti Békecsúcsot a Magyar Kétfarkú Kutyapárt március 15-én. Békepipa-sátor, kézműves programok, Trabant-szlalom és egyéb szabadidős tevékenységek várták a néhány száz ünneplőt.

„Nem lehet, hogy az egyik oldal Dunán innen lakik, a másik meg Dunántúl, mi pedig beszorulunk a hídra” – jelentette ki felszólalásában Nagy Dávid pártigazgató és listavezető. Emlékeztetett, hogy már két populista tömb van a magyar politikai palettán, a kérdés pedig az az, hogy marad-e egy híd, amely összeköti a két szavazótábort. Ők ezért szeretnének embert juttatni a parlamentbe.

Szerinte 2014-ben a Fidesz megakadályozta, hogy induljanak a választáson, most pedig a Tisza próbálja gáncsolni őket. Ahogy korábban lapunk is megírta, tömegesen nyújtottak be fellebbezéseket a kétfarkúak jelöltjeivel szemben, Nagy Dávid azonban leszögezte, hogy most nem fog sikerülni ellehetetleníteni az indulásukat.

Én azt mondom, hogy két X a kutyákra – utalt beszédében Juhász Veronika MKKP-alelnök, utalva arra, hogy egyéniben is kérik a szavazatokat. Beszéde után megkérdeztük Nagy Dávidot, hogy ez tekinthető-e a párt hivatalos álláspontjának mostantól. Kérdésünkre azt válaszolta, hogy miután jogi úton megtámadták a jelöltjeiket, nem fog olyan döntés születni, hogy egyéniben nem kérik a szavazatokat, a jelöltjeikre bízzák ezt a döntést.

Szin Richárd képviselőjelölt beszédében egy percnyi néma, kommentelésre kérte a jelenlévőket az egyik Facebook-posztja alatt a kommentszekciókban kialakult háború megállításának érdekében. A politikus beszéde végén még a Fővám téri Burger King mosdójának a kódját is elárulta.

A színpadon Neulinger Ágnes, Sándor Balázs, Szin Richárd és Dr. Pásztor Eszter felolvasták az MKKP 12 pontját. A pontok között az ország visszalopása, az igazságos pénzeső, az Isztambuli Egyezmény ratifikálása és az oroszok hazaküldése is szerepelnek.